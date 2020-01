Saksamaa siseminister: riik vajab 5G võrgu loomiseks Huaweid

Saksamaa siseminister Horst Seehofer andis laupäeval mõista, et riik ei suuda vähemalt esialgu rajada 5G võrku ilma Hiina tehnoloogiahiiuta Huawei.

USA survestab oma liitlasi keelustama Huaweid osalemast uute 5G võrkude loomisel, kuna see kujutavat endast julgeolekuohtu.

Saksamaa on otsustanud, et ei keela Huaweil osalemast hangetes 5G võrkude rajamiseks, kuid leiab, et hangetele tuleb sätestada ranged standardid, mis võivad viia Hiina firma kõrvalejätmisele.

Seehofer ütles laupäevases usutluses ajalehele Frankfurter Allgemeine Zeitung, et ei toeta toote turult eemaldamist vaid võimaluse tõttu, et midagi võib juhtuda.

Minister rõhutas, et Saksamaad tuleb spionaaži ja sabotaaži eest kaitsta, kuid lisas, et Hiina teenusepakkujate kõrvalejätmine võiks lükata uue võrgu rajamise edasi viie kuni kümne aasta võrra.