Von der Leyen on Huawei 5G võrkude suhtes kahtlev

Kriitikute sõnul on firma Pekingiga liiga lähedane ja võib olla seadusega kohustatud edastama andmeid Hiina luurele.

"Kui on oht, et kodanike või firmade andmetesse võidakse sellise seaduse alusel tungida, ei saa me seda lubada," ütles von der Leyen Saksa ajalehele Der Spiegel.

Järgmise põlvkonna 5G võrgud on ülioluline tulevikutehnoloogia, ütles ta ja lisas, et Euroopa Liit töötab turvaprobleemide lahendamiseks ühiste standardite kallal.

"Üks neist standarditest on see, et firmad, kes meile seda tundlikku tehnoloogiat pakuvad oleks sõltumatud ja nende valitsused ei saaks sundida neid andmeid üle andma," ütles ta.

Von der Leyeni kommentaar on hiljutisim märk Euroopa Liidu aina karmimast joonest Huawei suhtes. EL-i sideministrid ärgitasid hiljuti liikmesriike kaaluma õigusraamistikku, mida 5G pakkujatele kohaldada.

USA president Donald Trump on käskinud Ameerika firmadel Huaweiga äriajamise lõpetada ning palunud Ühendriikide liitlastel sama teha. Huawei osalust 5G võrkudes on piiranud ka Austraalia ja Jaapan.

Saksamaa on seni survet tõrjunud. Kantsler Angela Merkel on korduvalt öelnud, et tema riigil on karmid turvastandardid, kuid ühtegi konkreetset firmat keelama ei hakata.

Huawei eitab süüdistusi. Firma tegevjuht Liang Hua ütles usutluses AFP-le, et isegi kui Hiina valitsus paluks ligipääsu klientide andmetele, Huawei seda ei annaks.