"Insight": Armastus veebis läheb naistele kalliks maksma

Oktoobri keskel sai Jevgenia Parv e-kirja tundmatult mehelt. "Ta kirjutas, et oli näinud mu profiili ja fotot ning mõelnud, et ma olen huvitav inimene," meenutab naine, kes oleks samuti peaaegu kelmi ohvriks langenud.

Naine teatas kohe, et pole suhtest huvitatud, ent salapärane austaja oli järjekindel. Esimesele kirjale järgnes teine ja kolmas. Jevgenia hakkas halba aimama. "Järgmises kirjas ta ütles, et tal on mulle kingitus. See olevat juba ostetud ja ära pakitud, nüüd on vaja ainult minu andmeid."

Põgus otsing internetis kinnitas naise kahtlusi: tegemist oli hulgipostitusega saadetud šabloonkirjaga, saatja nimi ja elukutse olid väljamõeldud. Ühtedele esitles kavaler end restoraniomanik Viktorina, teistele autoärimees Dmitrina.

Rikkad nutavad

Kahjuks ei lõppe kõik lood sama hästi. "Kui naine vastab ühele kirjale, suunab suli kogu oma tähelepanu temale. Ta klammerdub naise külge ja alustab temaga aktiivset kirjavahetust, mis on suunatud just temale," selgitab veebikonstaabel Jana Frolova.

Sellised suhted lõppevad kolossaalsete summade kaotamisega. Näiteks tutvus keskealine naine Tinderis mehega, kes oma sõnul elas ühes Euroopa linnas. Edasi suhtlesid nad WhatsApp'is. Uus tuttav rääkis naisele, et tema firma võitis Küprose põhjaosas ehitushanke, mille summa oli üle 1,5 miljoni Inglise naela.

Kui ärimees Põhja-Küprosele jõudis, olevat ta taksos paljaks varastatud. Temalt olevat ära võetud telefon ja krediitkaart, ent konteinerid ehitusmaterjalidega juba ootavat sadamas. Nende kättesaamiseks on otsekohe vaja 100 000 eurot. Pärast esialgset keeldumist naine nõustus. Ta kandis kelmile üle ligi 20 000 eurot.

Kui korterit maha ei müü, siis lapsed surevad

Siin aga on teise kriminaalasja stsenaarium. Eakas naisterahvas tutvus Facebookis Austraalias töötava mehega. Mehel oli kaks last, kes elasid Inglismaal. Ootamatult teatas mees, et lastega on juhtunud õnnetus ja neile on kiiresti vaja teha mitu operatsiooni, milleks on raha vaja.

Kelm sai oma ohvrilt pea 80 000 eurot. Kui naine ütles, et rohkem tal raha pole, käskis petis tal korteri maha müüa. Mees ähvardas, et kui naine teda ei aita, juhtub suur õnnetus ja tema lapsed surevad. Korterit naine õnneks siiski maha ei müünud.

Sõdur ja tema lõhkeaine

Sageli esitleb petis end hättasattunud sõjaväelasena, kes teenib mõnes sõjakoldes, näiteks Afganistanis. "Üks niinimetatud missioonil olev sõdur kirjutas, et leidis oma rühmaga suure koguse lõhkeainet, mis maksab palju raha. Nad olevat andnud selle üle Afganistani valitsusele ja saanud preemiaks kolm miljonit," meenutab üht sellist lugu Põhja prefektuuri kriminaalbüroo kelmuste ja majanduskuritegude talituse juht Juhan Ojasoo.

Pärast kahekuulist suhtlemist oma ohvriga pakub sõdur neid kolme miljonit temale. Mõne päeva pärast jääb see raha justkui tolli kinni ja naine peab maksma tollimaksu, mis on umber 30 000 eurot. Niisiis ületab "Insighti" loetletud kolmel juhtumil kahjusumma kokku 100 000 eurot. Ent tavaliselt kelmid saavutatuga ei lepi.

"Kohe, kui naine hakkab kahtlema ja lõpetab rahaülekanded, lähevad käiku ähvardused. Kui te jagasite mingit isiklikku teavet, pidasite intiimsemat kirjavahetust või vahetasite fotosid, hakatakse teid šantažeerima," hoiatab veebikonstaabel Frolova.

Kuhu raha jäi?

Kadunud raha tagasi saada pole võimalik. "Raha kaob välismaale varifirmade kontodele. Selle eest ostetakse bitcoine või võetakse see lihtsalt kuskil kolmandas riigis välja. Raha on kadunud, sellega tuleb leppida," selgitab Juhan Ojasoo.

Frolova nõustub temaga: "Teie raha üles leida ja tagasi tuua on praktiliselt võimatu."

Kontrolli ja ära usalda

Kelmide vastu saab ennast kaitsta ainult igaüks ise. Frolova sõnul piisab selleks elementaarsete reeglite järgimisest. Näiteks teabe otsimisest inimese kohta otsingusüsteemide kaudu.

"Internetist võib leida foto - võimalik, et kelm on selle varastanud mõnelt teiselt kasutajalt, kes seda isegi ei kahtlusta," soovitab veebikonstaabel.

"Uusi tutvusi ei maksa sugulaste ja tuttavate eest varjata, sest nemad saavad aidata teil olukorda kriitilisemalt hinnata. Kõrvaline inimene saab kindlasti aru, et tegemist on kelmiga, ja hoiatab teid," on veebikonstaabel kindel.