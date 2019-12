Sel aastal on politseile perevägivallast teada antud ligikaudu 16 000 korra.

Keskmiselt saab politsei 30 perevägivalla väljakutset ööpäevas. Pühade ajal prognoosib politsei, et väljakutsete arv kasvab kuni 70 väljakutseni ööpäevas. Perevägivalla all kannatanutest 40% ja toimepanijaist 65% on nähtavas alko- või narkojoobes. Perevägivalda peavad sageli taluma ka eakad. Reene Leas