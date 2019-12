Küsimusele, kas Illar Lemettist võib saada uus Viimsi vallavanem vastas Viimsi volikogu koalitsioonifraktsiooni "Meie Viimsi" esimees Märt Vooglaid, et see selgub jaanuaris.

"Me oleme rääkinud mitmete inimestega ja keegi ei ole tänaseks ühtegi ametlikku ettepanekut teinud," rääkis Reformierakonda kuuluv Vooglaid.

ERR küsis, kas Lemettiga on Viimsi vallavanema kohast juttu olnud. "Ütleme nii, et ta on kindlasti väärikas kandidaat sellele kohale. Aga ta ei ole kindlasti ainus, kindlasti on veel väärikaid inimesi listis praegu," vastas Vooglaid.

Illar Lemetti kinnitas ERR-ile, et kaalub talle tehtud pakkumist. "Minuga on selles küsimuses ühendust võetud, aga midagi täpsemat mul selle kohta praegu öelda ei ole," ütles Lemetti.

Valitsus vabastas Lemetti kantsleriametist 25. novembril.