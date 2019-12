Isepäine Raivo E. Tamm: mind võib painutada, aga murda mind ei saa

Me teame, milline on näitleja Raivo E. Tamm, "Seenelkäigu" või "Õnne 13" kangelane. Aga milline on parlamendipoliitik Raivo Tamm? "Ma ei ole poliitikas selline õiendaja-tüüp. Näen, et riigikogus on väga palju õiendaja-tüüpe – ükskõik mis teema üles tuleb, kohe on vaja õiendama hakata. Mina olen pigem kuulaja, aga isepäine. Mind võib painutada, aga murda mind ei saa."

Minu vestluspartneriks on täna mees, kelle kohta saab ühtelugu öelda: tuli, nägi, võitis. Hiljaaegu tegi ta tegusid kaugel Hawaiil, triatlonirajal. Aga sellel aastal ületas ta joone, mille määrab rahvas. See on finišijoon, mis seondub riigikogu valimistega. Raivo E. Tamm, kui triatloni terminoloogiat appi võtta, siis – mis ala see riigikogus olemine on? On see jooks, jalgrattasõit või ujumine?

Ujumine...

Tuleb ujuda sogases vees?

Visatakse lihtsalt basseini ja hakka ujuma. (Naerab)

On ujumine muidu sinu tugevam ala?

Jah.

Sa oled kusagil öelnud, et jooksmine on päris karm, koolipõlves vähemasti.

Jaa, ega seal ole midagi muutunud. See on raske, jah. Jooksu ajal läheb pulss kõige kõrgemaks, teise ala peal nii ei lähe.

Mida sa õiguspoolest riigikokku tegema läksid?

Eesti asja ajama. Eesti asi on minu jaoks eesti kultuur, eesti keel, Eesti julgeolek.

Käid ringi, vaatad, kust oht ähvardab?

Kas just nii, et kust oht ähvardab, eks see ole ju teada, kust ta ähvardab, aga reservohvitser ollakse ööpäev läbi ja ka riigikogu liige ollakse ööpäev läbi.

Üldiselt on rahva seas siiski arvamus, et näitleja või kultuuritegelane saab riigikokku teatava avansiga – ta on olnud filmis või saatejuht ja konverteerib ühel hetkel selle [tuntuse] poliitiliseks kapitaliks. See on nagu ettemaks. Tunned sa niisugust väikest iroonilist survet aegajalt?

Ei, mina ei võta seda iroonilisena. Mina võtsin seda tunnustusena ja suure autasuna, et mulle tehti ettepanek kandideerida riigikokku. Ja see, et ma sain nii palju hääli inimeste hulgas, seda enam on see suur austus minu jaoks.

Selle peale võib ka öelda, et näitleja mängib seda rolli, mis talle on ette kirjutatud. Keegi [teine] teeb stsenaariumi või näidendi.

Jaah, loomulikult. Aga mina ei ole ainult näitleja. Seda küsitakse minult väga palju, kuidas näitleja ennast seal [riigikogus] tunneb. Täpselt samamoodi ütles hea kolleeg Ain Lutsepp, et nooh, need inimesed, keda sa seal kohtad, on natuke teistsugused inimesed, kellega me teatris kokku puutume. Aga tegelikult ütles ta ka, et sinul ei saa seal mingeid muresid olema, sa oled eluaeg teinud palju muud.

Ma olen väga rahul ja väga õnnelik, et mul on olnud selline elukäik, et olen teinud väga palju muud, olen kohanud nii palju huvitavaid inimesi. Hommikust õhtuni teatris istudes ei oleks ma selliseid inimesi näinud, kui Kaitseliidus ja spordimaailmas. See, et ma olen olnud kõigele avatud, on mu elu viinud sinna, kuhu ma olen jõudnud.

Kui isepäine sa poliitikas oled?

Arvan, et olen isepäine. Ma ei ole poliitikas selline õiendaja-tüüp. Näen, et riigikogus on väga palju õiendaja-tüüpe – ükskõik mis teema üles tuleb, kohe on vaja õiendama hakata. Mina olen pigem kuulaja, aga isepäine. Mind võib painutada, aga murda mind ei saa.

Sinu erakonna eelkäija püstitas kunagi loosungi "Plats puhtaks!" ja 1992. aastal oli see oluline, kui noored mehed tulid võimule ja hakkasid nullist Eesti riiki ehitama. On see loosung – "Plats puhtaks!" – praegugi kehtiv ja kellest peaks Eesti platsi puhtaks saama?

Eks seda omaaegset punast seltskonda ole veel päris kõrgetel kohtadel siiamaani alles, kuigi nad kõik räägivad, et olid omal ajal pigem vabadusvõitlejad punase lipu varjus. Aga ma ei usu, et nüüd enam on vaja hakata kellestki platsi puhtaks tegema. Meil on ju nagunii näha, kui palju inimesi Eestist ära on läinud, keda me siit veel ära pühime.

Praegu on selline aeg, nii välispoliitikas kui ka sisepoliitikas, kus – ei taha öelda kaikamehed – me näeme, et tihi võtavad tihti EKRE liikmed, teie koalitsioonipartnerid. Tunned sa vahel, et peaks kasutama nende meetodeid või midagi tegema selleks, et olla populaarsem?

Ma kindlasti jälgin, võtan õppust, ka nendest. Nagu ütlesin, mina ei ole õiendaja, olen hoopis teistsugune inimene, mulle meeldib meie Isamaa väärikas, hillitsetud ja vaoshoitud poliitika ja käitumine.

Sul on triatloni rajal ja kõrval väga hea treener. Kes on poliitikas sinu treener? On teda üldse vaja?

Eks ikka ole vaja. Nii nagu spordis on oluline, et inimestel on eeskujud, on see ka poliitikas. Mulle väga meeldib ja on hakanud aina rohkem meeldima [Isamaa esimees] Helir-Valdor Seeder. See, kuidas ta räägib, kuidas ta asjadesse suhtub, kuidas ta asju selgitab – see on minu jaoks väga meeldiv.

Sa oled teinud imetabase rolli "Seenelkäigu" filmis, kus on Aadu Kägu tegelaskuju. See on ikka päris elust – poliitik, kes on korruptiivne, satub sekeldustesse... Kas Kägu inspireerib sind kuidagi, on see hoiatuseks?

Ma ei too seda paralleeli enda kõrvale. Loomulikult, inimene teeb rolli enda pealt, aga praegu ma elan täiesti oma elu. See ["Seenelkäik"] oli lihtsalt üks sketš, üks nali.

See oli lihtsalt üks film...

Jah.

... aga "Õnne 13", mis peaaegu on päris elu, mis kestab lõputult, ei lõpe iial...

Jah, seal on olnud minu päris eluga väga tihedaid seoseid, ootamatuid kokkusattumusi, kuigi ma tean, et abikaasalt on küsitud, kas ma päriselus olen ka selline nagu "Õnne 13". Mind see ei häiri.

Tegelikult oled sa üsna hästi suutnud klapitada poliitikat ja teatrit. Ja täpselt sama palju kui oled olnud vabakutseline [näitleja], oled olnud poliitikas, vaikselt nagu taustal, aga teater on olnud peamine. Nüüd siis on vastupidi. Või sa jätad teatri üldse?

Ei, ma ei jäta teatrit üldse. Arvan päris siiralt, et minu karjäär teatrinäitlejana on vast ikkagi veel ees. Oleks vaid tervist, neid vanade meeste rolle on ju päris palju.

Võiks arvata, et oled vana mehe rolli jaoks liiga hea tervisega, näed liiga hea välja.

Iial ei tea, kuidas tervis võib pöörduda. Päris raudsed ei ole meist keegi, võime küll saada tiitli "Raudmees", aga iial ei tea... Selle eest peab kogu aeg hoolt kandma, et tervis hea oleks.

Mis õiguspoolest sinus toimub? Kas sa pead sisekõnet või kuidas sa hakkama saad, kui triatloni ette võtad? See on ju nii pikk aeg.

Hawaiil olin rajal 15 ja pool tundi, selle ajaga jõuab kõik mõtted ära mõelda. Kui lähen sellist võistlust tegema, siis alguses mõtlen, et mind ootab üks pikk tööpäev ees. Ma ei saa hakata mõtlema, et nüüd pean ujuma peaaegu neli kilomeetrit ja siis hakkan sõitma jalgrattaga Tallinnast Tartusse... Kui ma niimoodi mõtleksin ja kujutaksin ette seda [vahe]maad, oleks natuke hirmuäratav. Tuleb hakata lihtsalt minema, jupikaupa minema.

Hawaii katsumus läinud sügisel – jääb see sinu tipuks?

Jah, see oli maailma meistrivõistlus. Selles mõistes jääb see tipuks, et universumi meistrivõistlust ei korraldata. (Naerab) Edasi kuhugi minna ei ole.

See on tipp, kuhu kõik tahavad lõpuks jõuda.

Mina sain loteriiga sinna, aga mõtlen, et kui minus on püsivust selle asjaga edasi tegeleda, sest nii nagu mul oli teatritöö kõrvalt raske leida treenimiseks vaba aega, nii on ka praegu riigikogus, aga kui ikkagi suudaks regulaarselt treenida, siis võibolla kunagi 70+ vanuses, kui konkurents on hõredamaks jäänud, saab oma vanuseklassi võiduga pääseda päriselt, õigetel alustel uuesti maailma meistrivõistlustele Hawaiile.

See on siis veel kõrgem tipp, mille poole püüelda.

Seal maailmas sees olles on minu uuteks eeskujudeks saanud just meie seeniorsportlased. Imetlen neid härrasid, [vanuses] 60+, eriti 70+. Hiljaaegu tuli üks härra maailmameistriks oma vanuseklassis ühel väiksel võistlusel välismaal... On, keda eeskujuks võtta.

Poliitikas on ette võetud pikk distants, mitte nii nagu Mihkel Raud ja Hannes Võrno tegid pigem sprinti riigikogus?

Jah, arvan küll. Nii nagu ma teen asju, ikka põhjalikult.

Aitüma sulle.

Aitäh.

Sujuvat aastavahetust ja edukat uut.

"Aasta säravaimad tähed" on ETV ekraanil esmaspäeval 30. detsembril enne "Aktuaalset kaamerat" kell 20 ja pärast "Aktuaalset kaamerat" kell 21.30