Politsei pole jõulude eel kadunud Cärolini endiselt leidnud

Põhja prefektuuri operatiivjuht Ivo Utsar ütles, et Carolini otsingud on jätkunud ka jõulupühadel. Jõululaupäeval käis politseil abiks 60 vabatahtlikku.

"Oleme väga tänulikud inimestele, kes tulid jõululaupäeva hommikul Pääsküla rabasse ning viisid läbi politsei etteantud alal maastikuotsingud. See näitab, kui palju meie inimesed hoolivad ning on nõus pingutama ja abistama kadunud inimese leidmisel. Esmaspäeval kontrollisime mitmeid politseile laekunud vihjeid inimestelt, kes olid Cärolini tundemärkidele vastavat naist näinud. Nõnda kontrollisime üle kõikvõimalikud Cärolini viibimispaigad Nõmme ja Järve linnaosas," rääkis Utsar.

Paralleelselt maastikuotsingutega kontrollisid politseinikud Lasnamäel asuvat supikööki, kus samuti Cärolini sarnast naist olla nähtud.

"Jätkame kõikide linna supiköökide ja seal asuvate turvakaamerate videosalvestiste kontrollimist ka täna (kolmapäeval - toim.). Käisime patrullidega läbi kodutute telklaagreid. Kontrollime jätkuvalt kõiki vihjeid ning täname kõiki, kes hädaabinumbrile infot edastanud," ütles Utsar.

Politsei palub kõigil, kes on Cärolini näinud või kel on infot tema võimalikust asukohast, anda sellest teada numbril 112.

Cärolin on umbes 165 cm pikk ning tal on pruuni värvi õlgadeni juuksed. Seljas peaks tal olema must jope, mille kapuutsiäärele on lisatud karv.

Cärolini lähedased on loonud ka avaliku Facebooki grupi "Kadunud Cärolini otsingud", kuhu palutakse kõigil, kes on naist näinud või teavad midagi tema võimaliku asukoha kohta, sellest teada anda.