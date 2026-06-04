Kadunud olnud lapse ema pöördus abipalvega õiguskantsleri poole

Viis päeva kadunud olnud aastase tüdruku ema, kellele Eesti politsei lapse asukohta isa nõudmisel ei avalikusta, tegi pöördumise ka õiguskantslerile. Pöördumises kirjeldab ema, et detaile lapse kohta, mida politsei avaldas meedias, talle varem teada ei antudki.

Õiguskantsleri poole pöördunud Prantsuse kodanik Melissa Rondon, kelle aasta ja kümnekuuse tütre asukohta tema isa varjab, kirjutas õiguskantslerile, et politsei ei öelnud talle ei seda, et laps ja isa viibivad Eestist väljas ega ka seda, et lapse isaga tehti turvalisuse kontrollimiseks videokõne ja et ka teise riigi politsei kontrollis tema turvalisust.

Teate selle infoga saatis politsei pressisesindaja aga kolmapäeva hilisõhtul Eesti meediale. Teatest võis ühtlasi välja lugeda, et seda infot on varem jagatud ka emaga.

"Selle artikli avaldamise ajal olin ma üksi Tallinnas, sügavas ahastuses ja ei teadnud, kus mu tütar on. Ma ei olnud saanud PPA-lt mingit teavet pressile saadetud avalduses kirjeldatud arengute kohta. PPA tegi avalduse üleriigilisele uudisteväljaandele, väites, et on ema teavitanud, kuigi tegelikult ema ei olnud sellist teavet saanud. See ei ole arusaamatuse ega haldusliku viivituse küsimus, see on vale selle kohta, kuidas koheldi haavatavat vanemat," sõnas Rondon kirjas õiguskantslerile.

Rondon pani oma pöördumisega kaasa ka politsei poolt talle saadetud e-kirja, kus teatakse napilt, et lapsega on kõik turvaline ja see viibib koos teise vanemaga.

Rondon kirjeldas kirjas õiguskantslerile ka seda, et lapse turvalisuse hindamisel jättis PPA tähelepanuta asjaolud, et lapse isa on oma tervise tõttu nii Prantsusmaal kui ka Schengeni süsteemis oma pere poolt tagaotsitav kui haavatavas olukorras isik.

"See, et mehel, kes oli Schengeni infosüsteemis registreeritud kadunud haavatava isikuna, õnnestus siiski reisida rahvusvaheliselt ja lahkuda Eestist lapsega ilma, et PPA poleks saanud hoiatust või sekkunud, tekitab tõsiseid küsimusi PPA ja Schengeni hoiatussüsteemide koordineerimise kohta," sõnas Rondon.

Samuti väljendas ema kahtlust, kas videokõnes tehtud turvalisuskontroll lapsele on ikka piisav, et PPA saaks anda rohelise tule lapse isa hoole alla jätmisele.

Õiguskantsler Ülle Madise ütles ERR-ile, et ei saa juhtumit kommenteerida, sest võiks tekkida arusaam justkui mõistaks õiguskantsler kohut enne asja kohtusse jõudmist.

"Loomulikult teeme oma volituste raames maksimumi, et laps ohtu ei satuks," sõnas Madise.

Politsei: politsei hooldusõiguse küsimusi ei lahenda

Politsei ei vastanud ERR-i järelepärimise peale, miks nad ei öelnud emale, et laps on viidud Eestist välja, kuid andsid sellest teada meediale.

Küll aga ütles Ida-Harju politseijaoskonna juht Inna Toater, et selles juhtumis oli politsei ülesanne kadunud olnud lapse ja isa asukoht tuvastada ja veenduda, et lapsega on kõik korras.

"Sealt edasi ei saa politsei asuda pere omavahelisi suhteid lahendama. Laste jagamise lood ei ole kunagi mustvalged, kuid selles olukorras peavad vanemad panema lapse huvid esikohale ning proovima leida lapse jaoks parim lahendus. Lapsega lahkumise ja lapse asukohta puudutavad küsimused peavad vanemad omavahel kokku leppima," sõnas Toater.

Toater ütles, et olukorda arvestades andis politsei emale juhised, kuidas hooldusõiguse küsimust edasi lahendada ja kuhu abi saamiseks pöörduda.

"Lapsevanemal on õigus teada, kus ta laps viibib, kuid politsei kaudu hooldusõiguse küsimusi ei lahendata ja me ei saa anda infot teise lapsevanema asukoha osas. Kui vanemad omavahel kokkuleppele ei jõua, tuleb hooldusõiguse küsimus lahendada kohtus lapse huvidest lähtuvalt," sõnas Toater.

Toater lisas ka, et kui üks vanem ei nõustu lapse riigist väljaviimisega, tuleb tal vajadusel pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse. "Kui laps on juba viidud välisriiki ilma teise hooldusõigusliku vanema nõusolekuta, võivad sõltuvalt asjaoludest kohalduda rahvusvahelist lapse äraviimist käsitlevad menetlused ning abi saab taotleda justiitsministeeriumi kaudu," lisas Toater.

31. mail andis politsei teada, et otsib Tallinnas kadunud 47-aastast Benoit Olivier'd ja aasta ja kümne kuu vanust Galiana Simone Colette'i. Mees läks lapsega jalutama 29. mai ennelõunal ning nad pole senini naasnud. Lapse ema pöördus politseisse ning palus nende leidmisel politsei abi.

Politsei kontrollis mehe ja lapse võimalikke viibimiskohti ja avaldas turvakaamera fotod isast ja lapsest linnahalli lähedal. Telefonile mees ei vastanud. 2. juuni andis politsei avalikkusele teada, et mees ja laps on leitud. Politsei pole jaganud siiani emaga informatsiooni, kus mees ja laps asuvad, viidates isa soovile oma asukohast mitte teada anda.