Politsei palub abi Tallinnas kadunud 23-aastase Cärolini otsingutel

Reedel teatas politseile murelik lähedane, et Cärolin ei ole jõudnud koju ning temaga ei saa ühendust. Politsei on suhelnud naise lähedastega ja kontrollinud tema võimalikke asukohti. Seni kogutud andmed viitavad sellele, et naine võis liikuda Pääsküla raba piirkonnas, kuid paraku ei ole Cärolini asukohta õnnestunud tuvastada.

Reede õhtul kontrollisid politseinikud koos vabatahtlikega Pääsküla raba. Otsingutele kaasati politseikoerad ja ala vaadati üle drooniga. Samuti otsiti Cärolini Nõmmel tema kodu lähedalt, kuid naist ei ole seni leitud.

Laupäeval otsingud jätkusid ning vabatahtlikud kammisid Pääsküla raba otsinguala läbi ahelikus liikudes. Kaasatud oli ka ATV, millega vaadati läbi raskesti ligipääsetavad kohad. Samuti jätkati päeval otsinguid naise kodu ümbruses Pääsküla ja Nõmme kandis. Politseinikud kontrollisid koos lähedastega üle paiku, kuhu Cärolin võis minna ning kogusid infot kodupiirkonna elanikelt. Cärolini isikukirjeldus on edastatud nii linna bussi- kui ka taksojuhtidele.

Cärolin lahkus oma kodust Nõmmel neljapäeva, 19. detsembri hommikul. Kuna Pääsküla raba on vaid üks võimalik koht, kuhu naine võis minna, siis jätkub ka lisainfo kogumine tema liikumissuuna kohta. Seetõttu palub politsei Nõmmel Rebase või Raba tänava eramajade ja ettevõtete omanikel, kel on valvekaamerad, vaadata võimalusel üle kaamerate salvestised 19. detsembri hommikul kella 9-st kuni õhtul kella 16-ni.

Samuti kutsub politsei autoomanikke üles vaatama võimalusel läbi oma pardakaamera salvestisi, kes sel ajavahemikul Nõmmel Rebase või Raba tänaval sõitsid või parkisid.

Cärolin on umbes 165 cm pikk ning tal on pruuni värvi õlgadeni juuksed. Seljas peaks tal olema must jope, mille kapuutsiäärele on lisatud karv.

Politsei palub kõigil, kes märkavad Cärolini, sellest teada anda numbril 112.

Cärolini lähedased on loonud ka avaliku Facebooki grupi "Kadunud Cärolini otsingud", kuhu palutakse kõigil, kes on naist näinud või teavad midagi tema võimaliku asukoha kohta, sellest teada anda.