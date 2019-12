Kärdla kirik Hiiumaal saab õige varsti korralikult remonditud

Kärdla kiriku renoveerimine on lõpusirgel. 2018. aasta kevadel alanud tööga päästeti kirik avariilisest seisukorrast ja on nüüd aasta ringi kasutatav.

Kärdla Johannese Koguduse juhatuse esimees Tiit Harjak ütles, et tööde maksumuseks on arvestatud umbes 1,1 miljonit.

Kärdla kiriku sihtasutus loodab jätkuvalt annetajate abile. Seni on raha saadud riigi reservfondist, riigikogu nn katuserahast, omavalitsuselt, pühakodade programmist ja eraannetajatelt, kelle seas on kiriku renoveerimise idee eestvedaja ettevõtja Enn Kunila.

Tööde käigus selgus ka üllatavat. Näiteks on kiriku puidust sammaste sisse kunagi augud puuritud. Mingil ajahetkel oli keegi hoones aga püssi paugutanud. Ühte kuuliauku võib näha kroonlühtris veel praegugi. Koguduse õpetaja sõnul on erinevus remondieelse ajaga võrreldes suur.

"See tundus ikka üsna ilmvõimatu ülesanne, aga jah, tänaseks on see viimane ots jäänud ja nüüd on veel ainult koera sabast üle saada," kommenteeris Harjak remondi kulgu.