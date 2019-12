Reformierakonda kuuluv endine peaminister Taavi Rõivas väidab, et praegune valitsusjuht Jüri Ratas väljendab presidendi vastuvõtule minemata jätmisega oma kibestumist.

"Jüri Ratase otsus mitte osaleda presidendi korraldataval Eesti vabariigi aastapäeva vastuvõtul on kahtlemata märgiline," ütles Rõivas ERR-ile.

Kas teadlikult või kogemata asetab Ratas Rõivase sõnul end sellega ühte ritta Edgar Savisaare ja Mart Helmega.

"Ka nemad on oma kibestunud suhtumist ametisolevasse presidenti just sellisel dramaatilisel moel väljendanud. 24. veebruar on Eesti sünnipäev ning seni olnud iga valitsusjuhi kalendris aasta olulisim kuupäev," ütles Rõivas.

Keskerakonna esimees Ratas ütles, et 24. veebruaril võtab ta kindlasti osa üritustest Vabaduse väljakul ja on paraadil, kuid vastuvõtul ei osale, kuna soovib veeta õhtu koos perega.

Vastuseks küsimusele, kas peaministri ja presidendi vahelt on läbi jooksnud must kass, kuna president nimetas hiljuti Ratase valitsust ohuks Eesti julgeolekule, vastas peaminister: "Riiklikku julgeolekut ja põhiseaduslikku korda Eestis ei ohusta miski. See valitsus tugevdab nende alust, mitte ei nõrgesta."