Martin Helme kinnitas, et ka tema ei lähe presidendi vastuvõtule

Rahandusminister märkis oma Facebooki kontol tehtud postituses, et Ratas pole oma otsusega midagi valesti teinud ning et sellises olukorras on tema hinnangul süüdi president Kaljulaid.

"Tegelikult tuleb ikka väga tõsiselt küsida, mida on teinud valesti kutsuja, et esimest korda taasiseseisvumise ajal jätab peaminister vastuvõtule minemast," kirjutas Helme.

"Vastus, mulle tundub on, et kutsuja on teinud praktiliselt kõik, mida üldse teha annab, valesti. Ta lammutab institutsiooni ja seda toetavaid kirjutamata reegleid ning poliitilise kultuuri norme oma esimesest tööpäevast peale. Ta käsitleb presidendi ametit kui mingit tema isiklikku asja, kus elada välja oma tujusid, mitte kui riiklikku institutsiooni. Seega ei ole kuidagi põhjendatud nõuda, et tema kutsele tuleb vastata "austusest institutsiooni vastu". Ma pole kordagi näinud, et presidendi ameti pidamise eest palka saav inimene näitaks ise üles austust selle institutsiooni vastu. Mis tõsiseltvõetavusega saab kelleltki teiselt siis nõuda sellist austust?" jätkas ta.

"Häbenematult alasti päevapoliitilist agendat ajav Kersti Kaljulaid on näidanud üles põlgust mitte ainult rahva vastu, väljendades korduvalt, et ta ei suuda taluda rahva poliitilisi valikuid valimistel. Ta on näidanud üles põlgust ka põhiseadusliku korra suhtes, üritades kaaperdada endale poliitilist võimu, mida põhiseadus talle ette ei näe, nõudes endale sõnaõigust valitsuse koosseisu osas. Seega oht põhiseaduslikule korrale tuleb justnimelt tema kontorist! Ta jätab ära ametiga kaasas käivaid traditsioonilisi üritusi alates kirikus käimisest lõpetades valitsusele lõunasöögi pakkumisega, vahepeale veel sada vähem nähtavat otsust. Ta on oma sobimatust ametisse nii mitu korda nii valusalt demonstreerinud, et väga suur osa ühiskonnast lihtsalt ei tunnista teda presidendina," leidis Helme.

"Mina ka ei lähe vastuvõtule. Ma tean veel mitut ministrit, kes ei lähe. Mart [Helme] ei vastanud tema kutsele juua jõulude eel kohvi ja arutada poliitilist olukorda. Milleks? Mida täpsemalt arutada?" märkis Helme.

Peaminister Jüri Ratas teatas reede õhtul eetrisse läinud ETV+ aastalõpuintervjuus, et ta ei lähe presidendi vabariigi aastapäeva vastuvõtule tuleva aasta 24. veebruaril.

"24. veebruaril ma võtan kindlasti osa üritustest Vabaduse väljakul, paraadist ja muust. Kui teid huvitab, kas ma kavatsen osaleda presidendi pidulikul vastuvõtul, siis võin öelda, et juba teatasin presidendile, et mind kahjuks pole [õhtuks] Eestis, kuna koolivaheaega tahaks veeta oma perega," ütles Ratas ETV+ usutluses.

Vastuseks küsimusele, kas peaministri ja presidendi vahelt on läbi jooksnud must kass, kuna president nimetas hiljuti Ratase valitsust ohuks Eesti julgeolekule, vastas peaminister: "Riiklikku julgeolekut ja põhiseaduslikku korda Eestis ei ohusta miski. See valitsus tugevdab nende alust, mitte ei nõrgesta. Mul on väga kahju, et Eesti presidendil on kujunenud selline arvamus, aga see on tema õigus. Isiklikult ei arva, et Stenbocki maja ja Kadrioru vahelt oleks must kass läbi jooksnud. On väga tähtis pidada dialoogi ja ma austan meie riigi presidenti."