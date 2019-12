Erdogan esitles Türgis toodetud elektriauto prototüüpe

"Täna oleme me tunnistajaks ajaloolisele päevale, mil Türgi 60 aasta vanune unistus täitub," ütles Erdogan tseremoonial Kocaeli provintsis.

Türgil on märkimisväärne autotööstus, kuid valdavalt koosneb see rahvusvaheliste tootjate tütarfirmadest või partnerlustest.

"Türgist on saanud riik, mis ei ole ainult uute tehnoloogiate turg, vaid ka nende arendaja, tootja ja eksportija," ütles president.

Neljapäeval esitleti kaht mudelit, kuid plaanis on kokku viis, mille aku sõiduulatus oleks 500 kilomeetrit.

Viiest Türgi tööstusfirmast koosnev konsortsium TOGG peaks tootmist alustama 2022. aastal. Aastas plaanitakse toota umbes 175 000 autot.

#TürkiyeninOtomobili 'ni test ettik. İnşallah 2022 yılında otomobilimizin seri üretime geçmesiyle birlikte on yıllar boyunca kurmuş olduğumuz hayallere kavuşmuş olacağız. #YeniliğeYolculuk pic.twitter.com/MPq3dX4EQQ

Here's a look at Turkey's first domestically-produced electric car prototypes pic.twitter.com/qZneSjUu1v