"Otsus hakata tähistama lastekaitsepäeva riikliku tähtpäevana, mil heisatakse riigilipud, kannab endas sõnumit, et ühiskonnas on lapsed väärtustatud samamoodi kui emad, isad ja vanavanemad - on ju ka neil oma riiklik tähtpäev," põhjendasid ettepaneku tegijad.

Pöördujate seas olid: Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti Lasteaednike Liit, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Lasterikaste Perede Liit, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon. Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon, Eesti Õpilasesinduste Liit, MTÜ Igale Lapsele Pere, MTÜ Lastekaitse Liit, MTÜ Oma Pere, SA EELK Perekeskus, SEB Heategevusfond, sotsiaalkindlustusamet, sotsiaalministeerium, Tartu Ülikooli üliõpilasesindus ja Vabaühenduste Liit.

"Lastekaitsepäeva tähistamine on saanud Eestis tugevaks tavaks. Nii perekonnad, kogukonnad kui ka linnad ja vallad korraldavad lapsi rõõmustavaid üritusi, tehakse palju toredat nii laste jaoks kui lastega koos. See tähendab, et hetkel on lastekaitsepäev rahvapüha, mille muutmine riiklikuks tähtpäevaks ja ametlikuks lipupäevaks oleks igati põhjendatud ja loogiline."

Lastekaitsepäeva tähistamine sai alguse 1925. aastal Genfis toimunud ülemaailmsel konverentsil. Kuigi mitmed riigid tähistavad lastekaitsepäeva erinevatel aegadel, on Eestis kinni peetud 1. juuni tavast, mis on pärit Ameerikast. Nimelt kutsus Hiina konsul 1925. aastal San Franciscos traditsioonilise Hiina draakonifestivali tähistamiseks kokku Hiina lapsed, kellel polnud vanemaid. Sealt saigi alguse traditsioon tähistada lastekaitsepäeva igal aastal juunikuu esimesel päeval. Eestis alustas Lastekaitse Liit lastekaitsepäeva tähistamist 30 aastat tagasi.

Eestis on praegu lipupäevad: 3. jaanuar – Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev; 2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev; 24. veebruar – Eesti iseseisvuspäev; 14. märts – emakeelepäev; 23. aprill - veteranipäev; 9. mai – Euroopa päev; maikuu teine pühapäev – emadepäev; 4. juuni – Eesti lipu päev; 14. juuni – leinapäev; 23. juuni – võidupüha; 24. juuni – jaanipäev; 20. august – taasiseseisvumispäev; 1. september – teadmistepäev; oktoobrikuu kolmas laupäev - hõimupäev; novembrikuu teine pühapäev – isadepäev; valimiste ja rahvahääletuse toimumise päev.