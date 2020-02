"Lastekaitsepäeva riiklikuks tähtpäevaks ja lipupäevaks muutmine on märgiline samm selles suunas, et pöörata tähelepanu laste õigustele ja väärtustada lastega töötavaid spetsialiste. Vanavanemate päeva tähistatakse juba praegu Eestis riikliku tähtpäevana, kuid mitte lipupäevana. Laste kõrval on väga oluline pidada meeles ka vanavanemaid, mistõttu on asjakohane muuta analoogselt lastekaitsepäevaga ametlikuks lipupäevaks ka vanavanemate päev," kirjutatakse eelnõu seletuskirjas.

Eelnõuga muudetakse pühade ja tähtpäevade seadust (PTS), täiendades riiklike tähtpäevade loetelu lastekaitsepäevaga. Samuti täiendatakse Eesti lipu seaduses (ELS) esitatud lipupäevade loetelu lastekaitsepäeva ja vanavanemate päevaga. Esialgse ettepaneku lastekaitsepäeva lipupäevaks muutmiseks esitas Lastekaitse Liit, algatust ja ettepanekut toetas sotsiaalminister Tanel Kiik.

Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu plaanib sotsiaalminister esitada valitsuse istungile koos rahvastikuministriga.

Lastekaitsepäeva tähistatakse 1. juunil ja vanavanemate päeva septembrikuu teisel pühapäeval.