Elurikkuse Erakond arutab üldkogul tulevikuplaane

"Lähme Tartusse, vaatame üksteisele sügavalt silma ja mõtleme välja, mis variandid on," ütles Tõnspoeg ERR-ile.

"Variante on loomulikult mitu. Alati on võimalik kellegagi koos minna kohalikele valimistele, teha ühine nimekiri, jääda istuma eraldi erakondadesse. On ka variant luua ühine erakond kellegagi," täpsustas Tõnspoeg ja lisas, et eelistatud on ikkagi iseseisva erakonnana jätkamine.

Tõnspoja sõnul on teeb ühise erakonna loomise keeruliseks aga Eesti seadusandlus. Samas märkis ta, et ühisosa on otsitud nii Vabaerakonna kui ka Rohelistega ja ka teiste väiksemate erakondadega.

"Selles vallas on kindlasti ERE-le kõige sarnasem Vabaerakond, kellega meil on nii demokraatia kui ka loodushoiu poole pealt suhteliselt sarnane vaade. Rohelistega on meil vähem imelikul kombel ühisosa. Rohelised võiksid ühineda sotsidega, kui nad tahavad suuremaks kasvada," rääkis Tõnspoeg.

Tõnspoeg märkis, et Rohelistel jääb sisust puudu ja nad ei tea, mida teha, et tegelikult Eesti loodust päästa.

"Nad on nagu linnainimeste roheline erakond," märkis Tõnspoeg.

"Ja Eesti 200 on selline suhteliselt arusaamatu uus Reformierakond või midagi sellist. Nendega ka meil ühisosa liiga suur ei ole," lisas Tõnspoeg.

Elurikkuse Erakonna üldkogu toimub 25. jaanuaril Tartus.