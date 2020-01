"Minu soov oli jätkata Eesti sõdurite traditsiooni missioonipiirkonnas ja ehitada 2019. aasta jõuludeks saun. Tänaseks on projekt edukalt lõpetatud ja saun on leidnud juba korduvat kasutamist," ütles major Linkov kaitseväe pressiteates.

"Peamised kasutajad on põhjala inimesed, kuid suurt huvi on üles näidanud erinevate maailmajagude esindajad," lisas ta.

Kuna Timbuktus kohapeal oli raskendatud töövahendite leidmine, pöördus major Linkov Eesti ettevõtete poole, kes olid valmis toetama projekti tööriistadega, mis kindlustaks selle, et valmiks kvaliteetne saun. Vajalik ehitusmaterjal saadi MINUSMA Timbuktu baasi inseneridelt. Staabiohvitserid ehitasid nädalavahetustel ja kuu ajaga sai korralik sõdurisaun valmis.

Saun on ehitatud mahakantud ÜRO sanitaarkonteinerisse ja kohalikust taaskasutatud puitmaterjalist tehtud leiliruum mahutab üheksa inimest ning seda kütab elektrikeris. Lisaks on eesruum riietevahetamiseks koos duššiga ja varikatusega terrassil on grillimisnurk koos aiamööbliga. Timbuktusse sauna ehitamist toetasid ettevõtetest Stokker AS ja Warren Safety OU, lisaks aitasid sauna valmimisele kaasa Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ja erinevad kaitseväe üksused.

Esimene eestlaste sõdurisaun Lääne-Aafrikas valmis 2019. aasta suvel Malis Gao baasis, kus hetkel teenib jalaväerühm Estpla-34 ja rahvuslik toetuselement. Gao saun mahutab kuni kaheksa inimest ning rahvusliku toetuselemendi võitlejatel kulus selle ehitamiseks üks nädal. Ehitusmaterjaliks taaskasutati samuti erinevaid puitdetaile ja keris oli üksusel juba varem Eestist kaasa võetud.