24. jaan. Läbirääkimised mamini informatsiooni puhul. Jalakas nõuab: 1) juhtiva koosseisu noorendamist, 2) eeskuju kulude kokkuhoiuks ka kõige kõrgemal pool, sõjaväe juhtkonna puhastamist (tuletab meelde Maasingu j.n.e. lahkumist), samuti arvab, et "Orzel'i" põgenemise puhul oleks kõrgemad juhid ka eneste kohta pidanud järeldusi tõmbama, 4) propaganda muutugu rahvalikuks ja 5) raudtee muutugu vastutulelikumaks kodanikule.

Metslang nõuab suuremat kontrolli riigi ettevõtete üle. Johanson räägib, et eelarve on ülepingutatud ja ületab nii meie rahva materiaalse kui ka hingelise kandejõu. Kas peab sõjaväele just kulutama? Need, kes seda nõuavad, on oma hinnangutes väga eksinud.

Kui truu raadiokuulaja on ta juhtivalt mehelt möödunud aastal kuulnud järgmisi hindamisi üldise olukorra kohta (mõtleb nähtavasti Laidoneri): 1) sõda ei tule, 2) oma vabadust kaitseb vaid see rahvas, kes selle võitnud vere hinnaga (Tšechi hävit. puhul), 3) meie astume sõjariistus välja igaühe vastu, kes meie iseseisvust ähvardab, 4) meie oleme sõlminud pakti, et rahvas võiks rahu maitsta, ja lõpuks 5) ei nõutagi meilt, et peaksime oma kaitsejõude vähendama, vaid ümberpöördult, loodetakse, et neid suurendame.

Oleme kunstlikult loonud suurusi, kelle ees rahvas peaks käed risti panema ja harduses kummardama, aga kui nii rängasti eksitakse, kaua siis rahvas valmis kummardama?

Tõnisson kõneleb vabaduste ja üksmeele tarvidusest. Võrdleb Vabadussõja ajaga: kuna terve rahvas oli üks rinne, võis julgelt kõnelda nii venelaste kui ka Versailles' konferentsi viienõukoguga.

Ta on kuulnud, et isegi R-kogu liigete seas olevat inimesi, kes Eesti rippumatust üle kõige kalliks ei pea: kui on niisuguseid äraandjaid, tulevad nad armutult välja rookida. (N. Ruus kuulab päris rahulikult, kuigi rkl. silmad temale suunduvad.) Sellega ka lõppesid läbirääkimised. Uluots lubab V. V. seletusi, kui eelarve tuleb al.-komisjonidest tagasi.