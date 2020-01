Postimees Grupp plaanib nelja aastaga kasumisse jõuda

Postimees Grupi juhatuse esimees Andrus Raudsalu kirjutas, et Postimees Grupp plaanib kasumisse jõuda nelja aasta pärast - seni hoiab tema sõnul ettevõtet töös kuulutustelehtede müügist laekunud raha.

Raudsalu sõnul toimus oktoobri lõpus debatt Postimees Grupi ligi üheksa miljoni euro suuruse kahjumi üle.

"Ütlesin toona, et meil on vedanud omanikuga, kes on valmis vaba ajakirjanduse nimel sellist kahjumit kandma," kirjutas Raudsalu.

Raudsalu märkis ka, et jõulude ajal Postimehe toimetuse ja Postimees Grupi juhatuse vahel lahvatanud usalduskriis on ületatud ja töörahu toimetuses taastatud.

Uuel aastal lubab Raudsalu lahutada Postimehes lahutada uudis- ja meelelahutusmeedia, mis võimaldab tema sõnul suunata Postimehe teravik ühiskonna sündmuste paremale kajastamisele ja debattide algatamisele.