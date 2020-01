Isamaa oli mullu üks suurema lahkujate hulgaga erakond ning see viitab sellele, et nende praegune poliitiline joon staažikatele erakonna liikmetele ei sobi, rääkisid ajakirjanikud Andrus Karnau ja Marju Himma Raadio 2 saates "Olukorrast riigis".

Sel nädalal selgus, et endine sotsiaalkaitseminister ja riigikogu liige Kaia Iva lahkus 31. detsembril erakonnast, põhjendades seda vastuseisuga teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmisele.

Lääne Elu peatoimetaja Andrus Karnau ütles, et kui vaadata, kui palju inimesi eelmise aasta jooksul erakondadesse juurde tuli ja lahkus, siis Isamaa on üks suurema lahkujate hulgaga erakond.

"Millele see viitab? See viitab sellele, et Isamaa praegune poliitiline joon ilmselgelt staažikatele erakonna liikmetele ei sobi, on neile vastuvõetamatu ja kuna nad muud võimalust ei näe, on nad otsustanud hääletada jalgadega," sõnas ta.

Karnau sõnul on Iva erakonnast lahkumise taustaks veel see, et Türi poliitikuna kandideerib ta riigikogu valimistel samas ringkonnas kus Isamaa esimees Helir Valdor Seeder ja juba eelmiste parlamendivalimiste järel oli keeruline olukord, kui Seeder püüdis iga hinnaga suruda Iva vähemtähtsasse positsiooni.

"See, et ta üldse ministriks sai, oli suur ime," märkis ta. "Nüüd, kus Seeder on oma positsiooni erakonnas tunduvalt tugevdanud, on sege, et järgmistel parlamendivalimistel oleks ka Kaia Ival üsna keeruline sellest ringkonnast head häältekogust saada."

ERR-i ajakirjanik Marju Himma ütles, et Iva seisukohavõtt lahkumisel, kus ta tõi põhjendusena välja pensionisüsteemi nõrgestamise, oli üsna tugev - talle ei sobinud erakonna poliitika.

"Teistpidi võibki öelda, et ta läheb tagasi Türile ja hakkab valmistuma järgmisteks kohalike omavalitsuste valimisteks," lausus ta.