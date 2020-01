Kaia Iva lahkus protestiks pensionireformi vastu erakonnast Isamaa

"Kuigi mul on olnud 20 sisukat ja huvitavat aastat selles erakonnas, siis mõningad arengud poliitilistes otsustes ei luba mul selle erakonna liige enam olla," ütles Iva kolmapäeval ERR-ile.

Eelmises valitsuses sotsiaalkaitse ministrina töötanud Iva ei pea vastuvõetavaks, et pensionisüsteemi hakatakse nõrgestama. "Ma olin viimases valitsuses sotsiaalkaitse minister ja seetõttu kursis ja kokkupuutes pensioniteemadega. Mulle ei ole vastuvõetav, et erakond juhib praegu teise samba sellist nõrgestamist selle vabatahtlikuks tegemise kaudu. Kuna nüüd on väga kindlalt välja öeldud, et minu endine koduerakond sellest ei tagane, siis see otsus nii sai tehtud," rääkis ta.

Iva sõnul on inimestel ka ilma teist sammast vabatahtlikuks muutmata investeerimisvõimalused täiesti olemas ning sellega ei peaks pensionisüsteemi reformimist põhjendama.

"Me teame, et meil kõigil on võimalik teha oma investeeringuid vabalt kas kolmanda samba kaudu, kinnisvara kaudu, aktsiate kaudu; nii nagu kõik tublid inimesed teevad, investeerida oma tervisesse, haridusse, lastesse – need võimalused on ju meil kõik olemas. Iseenesest esimene ja teine sammas moodustavad terviku ja ühe lüli nõrgestamine kasuks ei tule," rääkis Iva.

Aastal 2017 Helir-Valdor Seederiga konkureerides Isamaa ja Res Publica Liidu esimeheks kandideerinud Iva jätkab enda sõnul nüüd kohaliku tasandi poliitikas Türi vallas, kust tema poliitikutee ka kunagi alguse sai.

Iva sõnul oli tal Isamaas pensionireformi teemal mõttekaaslasi ja neile jääb ta pöialt hoidma.

Mõne erakonnaga liitumist ta praegu ei kaalu. "Ei, ma ei ole selle mõttega kuidagi tegelenud," kinnitas Iva.

Iva oli erakonna Isamaa liige 1999. aastast. Aastatel 2002-2005 oli ta Türi linnapea. 2007-2011 ning 2011-2015 oli ta riigikogu liige, aastatel 2011-2015 ka Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimees. Praegu on Iva Türi vallavolikogu liige. Järva Teataja andmetel peatati Iva volitused volikogus 6. detsembril, põhjuseks tervis.

Keskerakond, EKRE ja Isamaa on otsustanud muuta teine pensionisammas vabatahtlikuks ja anda inimestele võimalus sinna kogutud raha välja võtta. Vastav eelnõu on riigikogus läbinud esimese lugemise.