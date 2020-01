Lukas lükkas tagasi Helme pakutud kandidaadi Vabaõhumuuseumi nõukokku

Kultuuriminister Tõnis Lukas teatas rahandusminister Martin Helmele, et viimase poolt esitatud EKRE-sse kuuluv kandidaat ei sobi Vabaõhumuuseumi nõukokku.

"Esitasite ettepaneku nimetada sihtasutuse Eesti Vabaõhumuuseum nõukogu liikmeks Meelis Keerberg. Teatame, et me ei toeta esitatud kandidaati ja leiame, et sihtasutuse nõukogu vajab teistsuguse taustaga liiget," seisab Lukase ametlikus kirjas.

Ettevõtlusega tegelev Keerberg on EKRE liige, nagu ka Martin Helme. Lukas kuulub erakonda Isamaa.

Lukas teatas Helmele, et arvestades Vabaõhumuuseumi eesmärke, varade mahtu ja majanduslikku olukorda ning praegust nõukogu koosseisu ja nõukogu liikmete kompetentse, leiab kultuuriministeerium, et eelkõige on vajalik sihtasutuse nõukogusse täiendava finantsalase kompetentsi kaasamine.

Minister Lukas lisas, et rahandusministeerium on finantsvaldkonnas riigi juhtministeerium.

"Sellest tulenevalt eeldame, et rahandusministri esitatud nõukogu liige omab nendes küsimustes võrreldes erasektori esindajatega kõrgemat kompetentsi, osates seejuures arvestada ka riigi asutatud sihtasutuse finantsjuhtimise eripärasid. Eeltoodust tulenevalt palume teil esitatud ettepanekut kaaluda ning esitada nõukogu liikme kohale uus kandidaat lähtudes riigivaraseaduse mõttest," on kirjas Lukase vastuses Martin Helmele.