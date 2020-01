2. jaanuari seisuga oli aastane tootlus kõige suurem SEB fondil Indeks 100 – 28,05 protsenti. Järgnesid Swedbank K1990-1999 27,83 , LHV indeksifond 26,79, Tuleva Maailma Aktsia 22,72 ja Luminor A pluss 21,03 protsendiga.

Pensionifondide hea tootluse taga oli suures osas ka eelmisel aastal muutunud reeglid, mis lubavad neil raha vabamalt investeerida.

Maailma finantsturgude viimase kümnendi kõige positiivsem aasta pani ka indeksfondid kasvama.

SEB Varahalduse fondijuht Endriko Võrklaev selgitas, et indeksfondide omapäraks on suure riski võtmine ja seetõttu oli ka lõppenud aasta, mil finantsturud tõusid, neile niivõrd edukas.

"Indeksfondide omapära on see, et nad hoiavad piltlikult öeldes kogu aeg gaasi põhjas – nad teevad läbi headel aegadel need kõrged tootlused ja veidi kehvematel aegadel ka veidi nõrgemad tootlused. Olukorras, kus kõik finantsturud või enamus finantsturge tõusis väga palju eelmisel aastal, siis on ka loogiline, et sellist tüüpi fondid võidavad," rääkis Võrklaev.

Aastaid, kus maailma aktsiaturud kasvavad 30 protsenti, tuleb ette väga harva. Kuid võib esineda ka aastaid, kus turg sama palju kahaneb.

Swedbanki investeerimisfondide juhatuse esimees Kristjan Tamla sõnul tasub agressiivsemalt koguda pensionifondiga alustajatel

"Aktsiaturgudele investeerimine ja riskantsematesse pensionifondidesse investeerimine ongi just eelkõige mõeldud nendele, kelle investeerimishorisont on võimalikult pikk," märkis ta.

Kuna aktsiaturud tootsid võlakirjaturgudest eelmisel aastal paremini, läks tegelikult hästi ka aktsiatesse investeerivatel juhitud fondidel. Luminor näitas seetõttu parimat aastatootlust nii konservatiivsetes, tasakaalustatud kui ka progressiivsetes fondides.

"Juhitud fondide mõte on siis eelkõige pakkuda siis läbi majandustsüklite investroritele siis sellist turvatunnet ja siis rahulikumat tõusu ja langusi läbi erinevate tsüklite, millest siis kokkuvõttes peaks siis rohkem võitma, kui indeksifondide reeglitepõhine investeerimine," rääkis Luminor Pensions fondijuht Vahur Madisson.

Kõige kehvem oli aastatootlus LHV-l, kellel oli edukas vaid indeksfond, ülejäänud fondid jäid tootluse tagumisse poolde. LHV jaoks on oluline pikaajaline tootlus.

LHV juhatuse liige Joel Kukemelk märkis, et viimased kolm-neli aastat on LHV võtnud fookusesse investeerimis börsivälistesse varadesse.

"See ei tähenda, et need investeeringud oleksid automaatselt madalama riskiga, aga need kindlasti ei kõigu börsidega üles-alla kaasa ehk nad oma olemuselt on veidi väiksema riskiga. Pikas plaanis meie soov on üles ehitada selline hea kuue- kuni kaheksaprotsendise tootlusega portfell," lausus Kukemelk.

Üldiselt näitasid aga eelmise aasta pensionifondide tulemused, et raha fondides ei põle, vaid kasvab. 45 protsenti inimeste rahast on Swedbanki fondides.

"Absoluutselt kõikide Swedbanki pensionifondide tootlus ületas Eesti inflatsiooni. Ja need fondid, kus kogub meil üle 80 protsendi klientidest, nende tootlus ületas ka Eesti palgakasvu. Nii et selles mõttes oli erakordselt hea aasta," ütles Kristjan Tamla.