Rõuges avati uus lasteaiarühm

Rõuget on aasta-aastasse saatnud mure lasteaiakohtade nappuse pärast. Uus aasta algas aga valla jaoks uue lasteaiarühma avamisega 15 aastat tagasi suletud Nursi koolimajas. Rühmas on ruumi 18 lapsele. Juurde loodi kolm töökohta, lapsevanemad saavad võimaluse tööle naasta ning väike külakeskus on saanud sisse uue hoo.

Esmaspäeval oli Rõuge lasteaia Nursi rühmal esimene lasteaiapäev. Väikesed ilmakodanikud tegid uute ruumidega tutvust ja elasid sisse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui varem tuli peatselt nelja lapse emaks saaval Kristinal oma tööpäevadel nuputada, kes saaks tulla last hoidma, siis edaspidi hakkab pea kahe-aastane Adeele ema tööpäevadel just Nursi rühmas käima.

Uue rühma avamine tähendab ka kolme uut töökohta. Lasteaia abiõpetajana tööd saanud Ave Uibu jaoks, kes varem töötas müüjana, tähendab see, et nüüd jääb tal oma väikeste laste jaoks rohkem aega ning ka töökoht asub kodule lähemal.

"Muidu ma jõudsin üheksa koju, jah et nagu lapsed väga kannatasid selle all, aga minu jaoks on lapsed nii tähtsad siis otsustan, et teen sellise sammu ja kuna mind võeti siia lahkelt tööle, siis nüüd siin ma olen. Mulle väga meeldib lastega tööd teha," ütles Uibu.

Rõuge piirkond on varemgi hädas olnud lasteaiakohtade nappusega, kuna vallakeskuses asuv lasteaed mahutab üksnes 74 last. Nii on keskusest väljas avatud juba üks lasteaiarühm Viitina külas, Nursi küla rühm on järjekorras kuues.