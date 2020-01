SpaceX saatis orbiidile 60 Starlinki minisatelliiti

Tegemist on osaga võrgustikust, mis moodustab ülemaailmse lairiba internetisüsteemi, vahendasid ERR-i teleuudised ja BBC.

Kanderakett saadeti teele Florida osariigis asuvast Canaverali neeme kosmosekeskusest, satelliidid eraldusid edukalt tund aega hiljem Austraalia ja Antarktika vahel ookeani kohal.

Starlinkil on nüüd orbiidil 180 minisatelliiti, kuid nende arv võib tõusta 42 tuhandeni. Astronoomide seas on see asjaolu tekitanud muret, et satelliidid võivad hakata takistama vaadet kosmosele. Satelliiditööstuse Liidu andmetel on praegusel hetkel ümber Maa tiirlemas umbes 2100 aktiivset satelliiti.