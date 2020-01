Varisemisohtlikud ripplaed, läbilaskvad katused, eest ära kukkuda ähvardavad aknad, elektrikaabeldus 1960-ndatest, teatrietenduse ajal saalis otsa saav õhk - need on mõned näited kultuuriasutuste probleemidest, millest 15 hindas kultuuriministeerium märkega oht elule ja mille remondiks eraldas kaks miljonit eurot.

Kokku on remondieelarves 57 objekti kogusummas 1,77 miljonit eurot. Sellest ligi 740 000 eurot on ette nähtud objektidele, mis on eelarves märkega oht elule. Ligi 230 000 eurot on jäetud reservi.

Nii saab Eesti Draamateater 120 000 eurot väikese saali kapitaalremondiks, kuna selle kliima olukord on soojade ilmadega muutunud eluohtlikuks. Selgituses kirjutatakse, et palavate ilmadega ei ole ime, kui mõni inimene publikust õhupuuduse ja kõrge temperatuuri tõttu minestab. 120 000 euroga ehitatakse ümber nii ventilatsioon kui ka paigaldatakse kliimaseadmed.

Draamateater saab ka 82 000 eurot trepiastmestiku kapitaalremondiks. Teatri paekivist trepiastmed on olnud aktiivses kasutuses üle 100 aasta ning osa astmeid on kriitiliselt kulunud ja toestus vajunud. Draamateater on tellitud maja treppide seisukorra ekspertiisi, mille kohaselt on osa treppe eluohtlikud.

Eesti Rahvusraamatukogule on remondifondist ette nähtud 150 000 eurot uue valvesignalisatsiooni jaoks, kuna olemasolev on amortiseerinud ning ajalooliselt on tekkinud olukord, kus süsteemi haldab üks inimene ja süsteem pole ülevõetav teistelt ettevõtetelt.

20 000 eurot saab rahvusraamatukogu katuse läbijooksude veekahjustuste likvideerimiseks. Läbijooksud on praeguseks kontrolli all, kuid endiselt on avariiline olukord hoone viienda korruse loodeküljel, kus läbi terrassi jookseb vesi hoone neljanda korruse konstruktsioonidesse ja ruumidesse. Lekked raamatukogu säilituseksemplaride vastuvõtukeskuses on küll peatatud, kuid veekahjustuste tagajärjed on likvideerimata.

19 000 eurot on rahvusraamatukogule ette nähtud, kuna selle avalike koridoride plekist ripplaed on osaliselt varisemis- ja eluohtlikud. Selgituse järgi on varisemisoht ühel korral juba ka realiseerunud. Ka on valgustid amortiseerunud ja nõuetekohaselt maandamata, mille kohta on tehtud ettekirjutus.

Eesti Rahvusringhääling saab telestuudio laes olevate tõsteseadmete kapitaalremondiks 144 396 eurot. Telestuudiote lae konstruktsioonid, sh tõstemehhanismid valmisid aastal 1973. Mehhanismid on käesoleva ajani originaalid, kuid kõik kaablid ja liikuvad osad on täielikult amortiseerunud ning laes olev raske teletehnika võib igal hetkel alla kukkuda.

19 200 eurot saab ERR telemaja automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) jaoks ning 32 700 eurot telemaja tuletõkkeuste paigaldamiseks.

SA Narva Muuseum saab 110 500 eurot Narva jõeäärse promenaadi kindlustamise töödeks. Narva Linnuse jõeäärse promenaadi kasutajatele on oht, et Peterburi mnt2 klindist kukuvad kivid kaela.

Lisaks saab muuseum 43 000 eurot Põhjaõue töökodade katuseremondiks, mis lekivad ning mille töökodades on ohtlik ja ebamugav tööd teha.

Eesti Kontsert saab raha kuuele objektile, millest kolm on hinnatud märkega oht elule. Peterburi Jaani kiriku siseuste vahetamine tuletõkke usteks läheb maksma 25 000 eurot. Vanemuise kontserdimaja välisele lükanduksele on ette nähtud 9500 eurot, sest praeguse ukse evakuatsioon on piiratud. 38 000 eurot on ette nähtud Eesti Kontserdile Pärnus Aida 4 (kontserdimaja) evakuatsiooni valgustite vahetamiseks.

Vene Teatrile eraldatakse 43 000 eurot teatrihoone välisfassaadi avariiremondiks. Fassaadi soojustust kattev krohv pudeneb massiliselt ning fassaadil olevate ventilatsioonitorude katteks kasutatud suured tsementplaadid pragunevad. See kõik kujutab ohtu hoone vahetus läheduses viibivatele inimestele.

Lisaks saab Vene Teater 17 000 eurot teatrimaja ventilatsiooni- ja küttesüsteemi juhtimise uuendamiseks ning 13 000 eurot teatrimaja tuletõrjevee pumbajaama torustike osaliseks väljavahetamiseks ja siibri lisamiseks. Viimane on märkega oht elule.

Eesti Ajaloomuuseumile eraldatakse remonditöödeks kokku 120 000 eurot, mis on mõeldud Lai 14 hoonele.

Rakvere teatrimajale on remondifondist ette nähtud 60 000 eurot väikese maja ventilatsioonisüsteemi ümberehituseks. Selgituses kirjutatakse, et ventilatsioonisüsteem on ehitatud eelmisel sajandil ning tänaseks ajale jalgu jäänud. Teater saab pidevalt kaebusi, et saalis saab etenduse ajal õhk otsa ning inimesed on lahkunud ka etenduselt halva enesetunde tõttu.

Vanemuise suur maja saab 64 000 eurot maja elektri peakilbi renoveerimiseks koos kaablitega. Selgituses märgitakse, et praegune elektripaigaldis ja kaabeldus on aastast 1967 ning avariiohtlik.

SA Eesti Vabaõhumuuseum saab remondieelarvest raha seitsmele objektile. Sellest suurim summa 45 000 eurot ja märkega oht elule, on puutöökoja remondiks, sest selle lagi on varisemisohtlik.

Eesti Rahva Muuseum saab Raadi mõisa ümbritseva väravahoone ja värava remondiks 50 000 eurot.

Viljandi muuseumi näitusemaja saab fassaadi remondiks 85 440 eurot ning Võru Instituut Kreutzwaldi muuseumi siseruumide remondiks 46 560 eurot.

Nimekirjas on ka hulk väiksemaid objekte väiksemate summadega. Näiteks saab Kuressaare teater 1750 eurot teatrimaja lavakorruse garderoobi akende vahetuseks, sest seda tööd on aastaid edasi lükatud ja nüüd on oht, et aknad kukuvad lihtsalt eest ära.