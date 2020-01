"AK" video: ohtlikud rajatised, mida riik remontida aitab

Varisemisohtlikud ripplaed, läbilaskvad katused, eest ära kukkuda ähvardavad aknad, elektrikaabeldus 1960. aastatest, teatrietenduse ajal saalis otsa saav õhk - need on mõned näited kultuuriasutuste probleemidest, millest 15 hindas kultuuriministeerium märkega oht elule ja mille remondiks eraldas kaks miljonit eurot.

Vaata "Aktuaalse kaamera" videot mõnest kultuuriasutusest, mida ministeerium remontida aitab.

Kuigi mitme rahaeraldise juures on märge, et need kujutavad endast ohtu elule, märkis kultuuriministeerium, et see ei tähenda, et hooned oleks avariilised. Vastasel korral ei lubataks hooneid avalikult kasutada.