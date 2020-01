Senise esimehe Jeremy Corbyni juhtimisel said sisekonfliktidest räsitud leiboristid detsembrikuistel parlamendivalimistel hävitava kaotuse. Tööpartei jaoks oli tegu viletsaima valimistulemusega pärast Teist maailmasõda, vahendas Politico.

Kandidaate on võimalik 7. - 13. jaanuarini esitada nii leiboristidest rahvasaadikutel kui ka Euroopa Parlamendi liikmetel.

Erakonna juhiks pürgimisest on praeguseks teada andnud näiteks varivalitsuse Brexiti-minister Keir Starmer, varivalitsuse välisminister Emily Thornberry, rahvasaadik Lisa Nandy ja rahvasaadik Jess Phillips. Samuti on kandideerimisest teatanud varivalitsuse ettevõtlusminister Rebecca Long Bailey, keda peetakse senise juhtkonna soosikuks.

Eelmisel kuul uuringufirma YouGov korraldatud arvamusküsitluse kohaselt on Tööpartei liikmete seas kõige populaarsemaks kandidaadiks Starmer, kellel on tugev edumaa teisel kohal oleva Long Bailey ees. Corbyni häälekas kriitik Phillips on kolmandal kohal.

Selleks, et pääseda lõplikku nimekirja, mille üle partei liikmed veebruaris ja aprillis hääletama hakkavad, tuleb kandidaatidel pälvida toetus ka erakonnaga seotud ametiühingutelt ja erakonna piirkondlikelt organisatsioonidelt.