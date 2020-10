Briti leiboristide liider ajas rätsepa juurde sõites jalgratturi alla

Politsei uurib pühapäeval Starmeri kodu lähedal Londoni põhjaosas toimunud õnnetust, milles jalgrattur viidi käetraumaga haiglasse, vahendas ajaleht The Times.

Lehe andmeil suundus Starmer prominentide ihurätsepana tuntud Renzo Khani juurde, kelle klientideks on muuhulgas ka leiboristide juhtivad poliitikud Edward ja David Miliband, näitlejad Jude Law ja Billie Piper.

"Ta pidi tulema kell 11 või 11.30, kuid tal juhtus õnnetus, mistõttu ta pidi oma aja tühistama ning tulema selle asemel esmaspäeval," ütles Khan. Juba 15 aastat töötanud rätsepa sõnul on Starmer tema klient üsna pikka aega, lisades, et on tema ülikondi puhastanud ja kohendanud umbes kaks aastat. Khani sõnul kannab Starmer "hea kvaliteediga normaalse brändi ülikondi" ning lisas, et Starmer on "väga meeldiv inimene"

Starmer ise teatas oma avalduses, et võttis pärast ühendust liikluspolitseiga ning ootas ära, kuni kiirabi tuli.

Teisipäeval selgus, et poliitiku auto ette jäänud rattur oli politsei kogukonnatoetuse ametnik, kellel oli vaba päev ning kes ei kandnud seetõttu vormi. Sir Keir vahetas ratturiga kindlustuse jaoks andmeid ning võttis ka tema ametitõendi numbri, märkis leht.

Starmer läks politseijaoskonda pühapäeva pärastlõunal pärast seda, kui oli saanud politseilt teate, mille kohaselt ta oli kohustatud seda tegema. Politsei anonüümne amtnik ütles lehele, et tema arvates ei rikkunud Starmer seadusi, kui lahkus sündmuskohalt enne politseinike saabumist, kuna rääkis politseinikega telefoni teel juba sündmuspaigal, kohe pärast õnnetust.

Starmer valiti Brit leiboristide esimeheks tänavu aprillis, pärast seda, kui detsembrikuise valimiskaotuse järel astus tagasi erakonna senine juht Jeremy Corbyn.

Juristi haridusega Starmer on töötanud algul advokaadi ja hiljem prokurörina, kus ta tõusis riigiprokuratuuri juhiks ning sai 2014. aastal rüütlitiitli.