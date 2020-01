Tallinna loomaaed aitab Austraalia tulekahjus kannatanud loomi

Tallinna loomaias elavad bennetti kängurud, aga rohkem neid liike, mille kodumaaks on Austraalia, Tallinna loomaaias pole, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Küll on aga Tallinna loomaaed otsustanud anda rahalise panuse Austraalia loomade toetuseks. Möödunud aasta maikuust alates on loomaaed kogunud piletiostjatelt annetusi, mis kantakse loomaaia liigikaitse kontole. Kokku on saadud 24 000 eurot. Loomaaia sõprade selts toetab Austraalias loomade abistamist 6000 ning Tallinna linn 15 000 euroga.

Nüüd on loomaaed otsustanud, et see raha läheb Austraalia loomade aitamiseks.

"Et toetada oma teist assotsiatsiooni Austraalias, mis on Austraalia loomaaiad, millel on olemas omakorda väikene looduskaitsefond just selleks, et sellist tööd teha looduses, sest neil on palju rehabiliteermiskeskusi, metsloomade haiglaid. Aga see kriis on nii suur, et oma vahenditega ei ole võimalik seda hallata ja sellepärast on vaja rahvusvahelist abi juurde," selgitas loomaaia direktor Tiit Maran.

Kui palju loomi on Austaalia põlengus hukkunud ja viga saanud, seda ei tea täpselt keegi. Austraalia lõunarannikul Kängurusaarel elavast haigusvabade koaalade populatsioonist vähemalt pool on metsatulekahjudes hävinud või rängalt kannatada saanud, ütlesid päästjad pühapäeval. Meedias on räägitud sellest, et tagasihoidlike arvestuste järgi võib ainuüksi hukkunud loomi olla üle miljardi.

Tiit Maran ütles, et annetatud raha eest ravitakse hätta sattunud loomi ning saadetakse nad hiljem tagasi loodusesse.

"Esimene faas on see, et aidata neid loomi, keda head inimesed on põlengutsoonidest kokku korjanud. Nad vajavad professionaalset abi, et need loomas saaksid abistatud. Järgmisena hakata identifitseerima alasid, kus on kõige rohkem rehabiliteerimist tarvis, ja viimane faas on see, kuidas neid loomi tagasi loodusesse viia, kui kriis on stabiliseerunud või üle," rääkis Maran.

Loomaaed jätkab annetuste kogumist. Infot leiab kodulehelt ja annetuste suurus selgub jaanuari lõpus.