Teadlane: suured põlengud on tuleviku Austraalias tavalised

Austraalias on pika põua järel taas veidi vihma sadanud, mis aitab pisut piirata maastikupõlenguid, kuid kliimateadlaste sõnul on ulatuslikud maastikupõlengud tulevikus tavalised.

Maastikupõlengud on lõõmanud alates septembrist, vahendasid ERR-i teleuudised ja BBC.

Esmaspäeval saadi riigi suurim põlengukolle kontrolli alla. Hiigeltulekahju oli Gospersi mäe piirkonnas Sydney loodeosa lähistel ning see oli põlenud seni kontrollimatult ligi kolm kuud. Tules oli üle 800 000 hektari maad.

Et põlengud kontrolli alla saada, oleks pika põua järel vaja ka pikka sadu, sest näiteks New South Walesi piirkonnas on ikka veel ligi 40 põlengut.

Suvi kestab Austraalias veebruari lõpuni ning kuumad ilmad jätkuvad.

"Austraalias oli rekordiliselt kuum aasta. On fakt, et õhutemperatuur on Austraalias 1,4 kraadi võrra soojem kui tööstusrevolutsiooni eel. Seda on rohkem kui globaalne keskmine. Maa soojeneb keskmisest kiiremini, ookeanid veidi aeglasemalt, seega on Austraalia kliima kokkuvõttes soojenenud kiiremini," märkis kliimateadlane Richard Betts.