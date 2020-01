Fotod: loomakaitsjad protestisid karusloomafarmide vastu

Kui viis aastat tagasi olid saadikud keelustamise vastu, sest otsusel oleks olnud suur negatiivne majanduslik ja regionaalpoliitiline mõju, siis praegu on Eestis järel vaid üks karusloomafarm, kus on ametis kümmekond inimest.

Lähiajal antakse riigikogus taas üle eelnõu, mis annaks karusloomafarmile mitmeaastase üleminekuaja, et oma tegevus lõpetada.

"Kui veel paar aastat tagasi loomade arv Eestis karusloomaframides oli ca 200 000, siis täna on see hinnaguliselt 6000. Rõõm on tõdeda, et see hääbumine toimub ja on silmaga nähtav langus, aga sellegipoolest, kuni viimane loom veel kannatab, peame me jõudma põhimõttelise otsuseni, et sellist asja me 21. sajandil ei vaja," põhjendas MTÜ Loomus kommunikatsioonijuht Annika Lepp protestimarssi.

"Veel viis aastat tagasi räägiti, et sellel oleks suur negatiivne majanduslik ja regionlaapoliitiline mõõde, täna näeme, et see haru on ise välja suremas, muuhulgas tänu ühiskondlikule survele ja sellest tulenevalt võiks selle asja ära lõpetada," leiab riigikogu liige Jevgeni Ossinovski (SDE). "Kui eelmises kooseisus 2017 hääletas karusloomafarmide jätkamise poolt 49 saadikut, siis teisel katsel 28, mis tähendab seda, et ühiskondlik surve mõjutab juba nii palju, et sellise julma loomapidamise toetajaid jääb riigikogus aina vähemaks ja on tegelikult aja küsimus, millal see otsus ära tehakse. Mitte kas, vaid millal."