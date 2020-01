Kuusalu gümnasistid saavad madrusepaberid

Klassitäis Kuusalu gümnasiste õpib lippe, tüürimehe paberitega koolitaja näitab ja seletab nende tähendust. On alles teine päev madruse algteadmisi omandad, aga kui 175 tundi järgmiseks talveks läbi ning eksamid tehtud, on vanemmadruse paberid taskus.

"Kui ma need paberid kätte saan ja kui ma äkki normaalsemat töökohta ei leia, siis äkki ma hakkan merendusega tegelema, sest see pakub tegelikult huvi," tunnistab Kuusalu keskkooli 10. klassi õpilane Eliisabeth Jordan.

"Ma arvan, et Eesti piires kindlasti ma tahaks ise minna Saaremaale. Mulle seal Saaremaal hästi meeldis, kui ma seal ükskord käisin," unistab Eliisabeth oma esimesest isetüüritud merereisist.

Järgmisel suvel võiks avaneda võimalus päris merepraktikaks. Pärnu merenduskeskus kinnitas õppekavad veeteede ametis ja lubab kursuse lõpetajatele oma partneri kaudu tööd rahvusvahelistel laevaliinidel. Seejärel saavad nad vahimadruse tunnistuse.

"Nad saavad ise valida laeva, kuhu nad tahavad minna. Kes valib ise, aga koostöös Nord Crewing'uga aitame ka meie neile praktikakohti leida," kinnitas Pärnu merenduskeskuse omanik Tauri Tiitso.

Poolteist aastat tagasi korraldas Pärnu merenduskeskus kooli ruumides väikelaevajuhtide koolitusi. Siis tekkis idee õpetada gümnaasiumis madrusetööd.

"Ja tagasiside oli, et kõik on peaaegu tütarlapsed - siis oli suur üllatus. Nüüd on kursusele registreerinud 19 õpilast ja ainult üks on nendest meesterahvas," imestab Kuusalu keskkooli direktor Vello Sats.

Vald maksab oma gümnasistide madruseõppe eest tuhat eurot õpilase kohta aastase kursuse eest.

"Plaan on igal juhul jätkata. Kui õpilasi leidub, kel on huvi merenduse vastu jätkuvalt, siis valla huvi on kindlasti toetada seda õpet Kuusalu keskkoolis jätkuvalt," kinnitab Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi.

Kuusalul on koos nelja saarega veidi üle 123 kilomeetri pikkune merepiir ja mitu sadamat.