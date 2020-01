Sikkut: riigi IT taseme hoidmiseks vajame täiendavalt 100 miljonit eurot

"Me teame riigi eelarvestrateegia taotluste põhjal, et praeguseks ehitatud digiriigi kestmise kindlustamiseks on riigiasutustel ja omavalitsustel puudu 50–60 miljonit eurot aastas. See summa võimaldaks klaarida arendus- ja taristuvõlad, minna üle

pilvelahendustele, teha töökohateenused korda ja turvaliseks," kirjutas Sikkut teisipäeval Postimehes ilmunud arvamusloos.

"Ligi teist sama palju ehk 40–50 miljonit aastas vajame 2021. aastal ja edaspidi IT-arenduste järgmiseks järguks. Seni ehitatud infosüsteemide uuendamiseks ja ümberehitamiseks, uute lahenduste, nagu tehisintellekti ehk krattide kasutuselevõtuks, vajaliku digiriigi baastaristu, nagu digiidentiteedi või X-tee uuendusteks," jätkas Eesti IT-juht, tõdedes, et kui riik ei leia 2021. aastaks ja edaspidi sadat miljonit lisaeurot, tuleb midagi IT-alal teadlikult tegemata jätta ning ambitsioone tagasi tõmmata.