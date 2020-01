"Riigikogu võttis 2020. aasta riigieelarve seaduse vastu 11. detsembril 2019. Sellest tulenevalt lisavahendeid toetuse taotluse rahuldamiseks puuduvad, kuid kinnitame, et peame kaasajastatud ravitöö keskkonda ja paremaid võimalusi patsientidele teenuste osutamisel väga oluliseks," märkis sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske haiglale saadetud eitavas vastuses.

Põlva haigla nõukogu esimees Marek Seer saatis riigieelarve vastuvõtmise päeval sotsiaalministeeriumile toetuse taotluse, kus kirjutas, et "seoses 12. novembril 2019 tehtud AS Põlva Haigla nõukogu otsusega kaasajastada ja rekonstrueerida haigla erakorralise meditsiini osakond, esitame valitsusele vajalike investeeringute vtegemise katteks taotluse ühekordseks toetuseks summas 375 000 eurot".

Oluline on lisada, et haigla nõukogu tegi EMO renoveerimise otsuse samal ajal sünnitusosakonna sulgemise ja ämmaemanduskeskuse loomisega.

"Põlva haigla nõukogu otsustas, et haigla jätkusuutlikkuse tagamiseks kujundatakse sünnitusabi teenused ümber, sealhulgas rajatakse haiglasse Lõuna-Eesti esimene ämmaemanduskeskus ja kaasajastatakse erakorralise meditsiini osakond," teatas Marek Seer 12. novembril.

"Kogukonna turvatunde jaoks on oluline, et haiglas on tagatud ööpäevaringne erakorraline abi. Keerulisemad juhtumid kuuluvad küll kõrgema etapi raviasutusse ning suunatakse Tartu Ülikooli kliinikumi, ent soovime, et erakorraline abi on ka Põlva haigla prioriteediks," selgitas Seer.

Põlva haigla kodulehel kirjutatakse, et erakorralise meditsiini osakonnas toimub ööpäevaringselt (1) erakorralistele haigetele esmaabi osutamine ja (2) kiirabiga toodud või ise haiglasse pöördunud patsientide esmane läbivaatus.

Haiglas puudub ööpäevaringne kirurgi vastuvõtt. Kirurgi tööaeg on kella 8-st hommikul kuni kella 16-ni pärastlõunal. EMO-s töötavad õed, õeabid ja abiarstid, ööpäevaringses valves on erakorralise meditsiini arst (anestesioloog), sisearst ja naistearst, koduses valves lastearst. Vajalikke analüüse ja uuringuid teostatakse ööpäevaringselt. Kui patsiendi seisund ei vaja ravi haiglas, nõustatakse ja suunatakse ta perearstile või koju.