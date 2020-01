Trump eitab süüdistust, et ta sundis Ukrainat otsima kompromiteerivat materjali oma demokraadist poliitilise rivaali Joe Bideni ja tema poja Hunteri kohta, hoides selleks kinni miljonite dollarite väärtuses Kiievile mõeldud julgeolekuabi.

Süüdistus on osa tagandamisjuurdlusest, mille materjalid esindajatekoda otsustas saata senatisse, kus need neljapäeval Trumpile ette loetakse.

Trumpi advokaadi Rudy Giuliani partner Lev Parnas ütles kolmapäeval MSNBC-le: "President Trump teadis täpselt, mis toimub."

"Ta oli teadlik kõigist minu käikudest. Me ei teinud midagi Rudy Giuliani või presidendi nõusolekuta," lisas ta.

Demokraadid esitasid teisipäeval toimiku, mis nende sõnul näitab, kuidas Giuliani koostöös Parnasiga eelmise aasta algul Kiievit survestas.

Dokumentidest selgub ka, et nad üritasid Ukraina ametnikke kasutades USA Ukraina suursaadikut Marie Yovanovitchi lahkuma sundida. Trump lasi lõpuks Yovanovitchi vallandada.

Dokumendid esitas esindajatekoja uurijatele Parnas, kes peeti oktoobris kinni kampaaniarahastamise reeglite rikkumises süüdistatuna ja ajal, kui ta üritas riigist põgeneda.

Juurdlust juhtinud esindajatekoja liige Adam Schiff, kes hakkab nüüd tagandamisprotsessi süüdistajate meeskonda juhtima, on varem öelnud, et Parnas töötas koos Giulianiga Ukrainalt Trumpi vastaste kohta kompromiteerivate andmete väljapressimiseks.

Tagandamismenetluse peamiseks sisuks on väide, et Trump ja tema esindajad, eelkõige advokaat Rudy Giuliani, on survestanud Ukrainat tekitama juurdlusi Trumpi võimalikuks vastaskandidaadiks oleva demokraadi Joe Bideni ja tema Ukrainas äri ajanud poja kohta. Samuti süüdistavad demokraadid Trumpi administratsiooni selles, et Giuliani ja teised esindajad ajasid sisuliselt Ukraina suunal paralleelselt välispoliitikat, mis teenis presidendi isiklikke poliitilisi huve. Süüdistajate sõnul seostas Trump otseselt Ukrainale antava abi ja Kiievi valmisoleku talle isiklikke poliitilisi teeneid teha. Trump pole enda sõnul midagi valesti teinud ning ta ise ja paljud tema liitlased on nimetanud tagandamismenetlust "nõiajahiks".

Parnas on tagandamismenetluse puhul oluline seetõttu, et ta oli üks neist inimestest, kes aitas väidetavat survestamiskampaaniat teostaval Trumpi advokaadil Rudy Giulianil luua kontakte Ukraina ametiisikute ja mõjukate persoonidega, näiteks endiste prokuröride Viktor Šokini ja Juri Lutsenkoga. Samuti oli Parnasel ja Frumanil oluline roll USA endise Ukraina suursaadiku Marie Yovanovitchi vastu suunatud laimukampaanias.

Parnas ja Fruman on olnud lähedalt seotud ka skandaalse ja praeguseks kodumaalt Austriasse põgenenud oligarhi Dmõtro Firtašiga, keda on muuhulgas süüdistatud seotuses Vene organiseeritud kuritegevusega ning kelle väljaandmist on aastaid soovinud ka USA võimud. Hetkel arutab Firtaši väljaandmist USA-le Austria kohtuvõim. Firtašil on omakorda olnud sidemeid Trumpi endise kampaaniajuhi Paul Manafortiga, kes kannab praegu USA vanglas finantskuritegude eest karistust ning kes oli omal ajal ka Ukraina Kremli-sõbraliku ekspresidendi Viktor Janukovitši nõunikuks.

USA esindajatekoja demokraadist spiiker Nancy Pelosi saatis Trumpile tagandamisprotsessil esitatud süüdistusaktid senatisse kolmapäeval.

Senati enamuse liider, vabariiklane Mitch McConnell ütles, et tõenäoliselt algab protsess senatis teisipäeval. Asjaolu, et senatis on vabariiklastel enamus, tähendab seda, et väga suure tõenäosusega protsess president Trumpi tagandamiseni ei jõua. Demokraatide sooviks on, et senatis kõlaksid ka tunnistused, näiteks soovitakse, et tunnistusi annaks ka Valge Maja endine riikliku julgeoleku nõunik John Bolton.