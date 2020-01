Trumpi kaitsjad nõudsid presidendi viivitamatut süütukstunnistamist

Kaitsjad nimetasid esindajatekoja demokraatide tagandamisjuurdlust muu hulgas ohtlikuks kõrvalekaldumiseks USA põhiseadusest.

Esindajatekoja süüdistajad tegid omakorda avalduse, milles väideti, et Trump on osalenud korruptiivses tegevuses eesmärgiga saavutada pettusega võit järgmistel valimistel.

USA parlamendi ülemkoda ehk senat jätkab tagandamisprotsessi teisipäeval.

Trumpi süüdistatakse ametiseisundi kuritarvitamises, sundides Ukrainat otsima kompromiteerivat materjali oma demokraadist poliitilise rivaali Joe Bideni ja tema poja Hunteri kohta, hoides selleks kinni miljonite dollarite väärtuses Kiievile mõeldud julgeolekuabi.

Samuti süüdistatakse teda kongressi töö tõkestamises.

"See on häbematu ja ebaseaduslik katse tühistada 2016. aasta valimiste tulemused ja sekkuda 2020. aasta valimistesse. Tagandamise süüdistusaktid on ilmselgelt põhiseaduslikult kehtetud: need ei süüdista absoluutselt mingis kuriteos ega seadusrikkumises," on Trumpi kaitsemeeskonna seisukohtadest juba varem teatavaks saanud.

Kaitse on ühtlasi hoiatanud, et tagandamisprotsess võib teha "kestvat kahju meie valitsuse struktuurile.