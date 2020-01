Liiklusõnnetustes raskelt viga saanud inimeste kiiremaks transportimiseks võidakse hakata kasutama PPA kopterit

Projekti „Kopter” esimesed testlennud on näidanud, et nii võidetakse kannatanu elu päästmiseks aega üle poole tunni. Põhja-Eesti regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja doktor Arkadi Popovi sõnul soovivad meedikud, et arstiabi kiiremaks kättesaamiseks käivituks sarnaselt paljude teiste Euroopa riikidega ka Eestis spetsiaalne meditsiinikopterite süsteem.

Rene Kundla