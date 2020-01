Avariidesse sattunuid võidakse hakata päästma kopteri abil

Liiklusõnnetustes raskelt viga saanud inimeste kiiremaks transportimiseks tipphaiglatesse testitakse võimalust kaasata päästetöödesse politsei- ja piirivalveameti kopter. Projekti "Kopter" esimesed lennud on näidanud, et nii võidetakse kannatanu päästmiseks aega üle poole tunni.

Projekti "Kopter" raames on tehtud kaks testlendu, kus kopter on maandunud vahetult sündmuspaiga lähedal. Viimati testiti seda Lääne-Virumaal Saksi-Porkuni teel läbi mängitud liiklusõnnetuses.

Õppuse peakorraldaja, Põhja-Eesti regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja doktor Arkadi Popovi sõnul on õppuste eesmärk olnud lisaks erinevate asutuste koostöö testimisele saada teada, kui palju ajavõitu kopterilennuga saadakse.

Päästetöödel kopteri kasutamisel on miinuseks see, et lennumasina appitulek sõltub paljudest asjaoludest. Näiteks Lääne-Virumaal saadi kopteriga päästmist testida alles kolmandal katsel.

Doktor Arkadi Popovi sõnul soovivad meedikud, et arstiabi kiiremaks kättesaamiseks käivituks sarnaselt paljude teiste Euroopa riikidega ka Eestis spetsiaalne meditsiinikopterite süsteem. Näiteks Soomes on kuus riiklikult finantseeritud meditsiinikopterite baasi.