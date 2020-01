USA senatis loeti ette Trumpi tagandamise süüdistusaktid

"Oma käitumisega ja põhiseaduslikku vannet rikkudes .... on Donald J. Trump rikkunud presidentuuri volitusi," alustas süüdistusaktide ettelugemist üks presidendi süüdistust juhtivaid esindajatekoja liidreid Adam Schiff.

"President palus oma kõrge ameti volitusi kasutades välisriigi, Ukraina valitsusel sekkuda Ühendriikide 2020. aasta presidendivalimistesse," jätkas Schiff.

Kongressi esindajatekoja täiskogu algatas 18. detsembril Trumpi tagandamise, kinnitades hääletusel mõlemad süüdistuspunktid: võimu kuritarvitamine ja kongressi töö takistamine.

Süüdistajate meeskonda juhtiv Schiff luges täielikult ette mõlemad süüdistusaktid. Lisaks Schiffile on grupis õiguskomisjoni esimees Jerry Nadler, esindajatekoja demokraatide juht Hakeem Jeffries ja veel neli kõrgemat demokraati, kellel on varasem prokuröritöö kogemus.

Schiff juhtis ühtlasi esindajatekoja uurimist, mis päädis Trumpile tagandamissüüdistuste esitamisega 18. detsembril. Vabariiklasest Trumpi süüdistatakse võimu kuritarvitamises ja kongressi töö takistamises.

"Sain just süüdistused selle eest, et tegin täiusliku telefonikõne," ütles Trump ise märkides, et pole "sellest nõiajahist" siiski kuigipalju häiritud.

Senati enamuse juht Mitch McConnell ütles, et asja käsitlemine jätkub põhjalikumalt teisipäeval.

Parteikuuluvust mööda hääletanud esindajatekoja saadikud otsustasid saata süüdistusartiklid senatisse häältega 228-193. Hääletus lubas alustada õigusemõistmist presidendi üle senatis.

"Nii kurb ja traagiline meie riigi jaoks, et presidendi teod õõnestavad meie riiklikku julgeolekut, rikuvad tema antud ametivannet ja seavad ohtu meie valimiste turvalisuse," ütles esindajatekoja demokraadist spiiker Nancy Pelosi enne süüdistusaktide allkirjastamist.

Trump avaldas neljapäeval arvamust, et tagandamisprotsess möödub senatis väga kiiresti, sest tema vastu esitatud süüdistuste näol on tegemist pettusega.

"Ma arvan, et see kulgeb väga kiiresti," ütles Trump ajakirjanikele Valges Majas.

"See on täielikult poliitiliselt kallutatud. See on pettus. See on pettus ja kõik teavad, et see on täielik pettus," kinnitas president.

Trumpi süüdistatakse peamiselt 400 miljoni dollari Ukrainale mõeldud abi kinnihoidmises, et survestada Kiievit uurima tema poliitilist rivaali Joe Bidenit. Trump loodab, et senatis enamuses olevad vabariiklased ta süüst vabastavad.

Vabariiklastel on senatis 53-47 enamus ja ootuse järgi toetab enamik neist Trumpi. Presidendi tagandamiseks senatis läheb vaja kahe kolmandiku senaatorite heakskiitu.