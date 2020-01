Kokku 24 tundi kestnud süüdistuskõnedes püüdsid demokraadid 100 senaatorit veenda, et Trump kuritarvitas ametivõimu, survestades Ukrainat käivitama talle poliitiliselt kasulikku juurdlust, ja üritas seejärel takistada kongressi tööd.

Demokraadid hoiatasid reedel, et Trump jätkab võimu kuritarvitamist ja Ameerika demokraatia ohustamist, kui kongress ei sekku ja ei eemalda teda ametist enne selle aasta valimisi.

Ta on Ameerika demokraatiale otseseks ohuks, ütles esindajatekoja luurekomitee esimees ja süüdistajate meeskonna juht Adam Schiff senaatoritele.

"Ta on, kes ta on. Te ei saa jätta sellist meest ametisse," ütles Schiff ja pöördus palvega vabariiklaste poole, kelle võimuses seisab tunnistajate väljakutsumine, mida aga Trump ei soovi.

"Andke Ameerikale õiglane kohtumõistmine, ta väärib seda," rõhutas Schiff.

Trump on demonstreerinud, et tema kontroll partei üle ei ole vääranud, ning paljud senati vabariiklased on süüdistajate väidetest hoolimata kinnitanud, et toetavad presidenti jäägitult.

"Ma ei usu, et miski, mida nad seni öelnud on, põhjendaks tagandamist," ütles vabariiklasest senaator Rick Scott ajakirjanikele.

Trumpi meeskond alustab kaitseargumentide esitamist kell 10 hommikul, mis Trumpi kui endise telestaari sõnul on "TV-s surmaorg".

Trumpi poole esinemine jätkub esmaspäeval ja teisipäeval, seejärel saab senat võimaluse küsimuste esitamiseks ja siis hääletatakse tunnistajate kutsumise üle, mida demokraadid on algusest peale nõudnud.

Vabariiklasest senaator Mike Braun ütles reedel Fox Newsile, et Trumpi kaitse on palju lühem ja arusaadavam kui süüdistusargumendid.

Vabariiklastele kuulub senatis 53 kohta demokraatide 47 vastu, mistõttu Trumpi tagandajatel ei ole kuigivõrd võidulootust.