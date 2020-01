Tuleval neljapäeval soovivad Tartu keskerakondlased algatada abilinnapea Monica Ranna umbusaldamise. Selleks vajavad nad 49-liikmelises volikogus 13 allkirja. Selleks, et umbusaldus lõpuks ka läbi läheks, on neil tarvis 25 häält.

Keskerakonna Tartu piirkonna juht Jaan Toots ütleb, et tema selja taga kuus keskerakondlast seitsmest. See tähendab, et hääletusel peab koalitsioonipartnerile appi tulema vähemalt 19 reformierakondlast. Maksimaalselt üks reformierakondlane võib hääletamata jätta.

Tartu linnapea Urmas Klaas (RE) ütles ERR-ile, et Tartu volikogu Reformierakonna fraktsioon arutab tekkinud olukorda uue nädala algul.

"Peamine on ikkagi see, et Tartus saaks edasi minna Tartu teemadega. Tartu linna edasiseks arendamiseks, Euroopa kultuuripealinn 2024 väga suure väljakutse ettevalmistamiseks ja muude suuremate ja ka väiksemate linnale väga oluliste teemade edasi arendamiseks on tarvis konstruktiivset, töist õhkkonda," lausus Klaas.

Keskerakonna "pereprobleemid"

Mitmete reformierakondlaste sõnul on töist õhkkonda pärssinud Keskerakond, kelle tõttu peab Reformierakond tegelema Keskerakonna personali probleemidega. Volikogu Reformierakonna fraktsiooni liikme Verni Loodmaa sõnul peaks "iga pere oma erimeelsused ise peresiseselt ära lahendama".

"Oma olemuselt on see olukord ju täiesti jabur praegu. Eneselegi tahtmatult on Reformierakond nüüd situatsioonis, kus ta peab lahendama Keskerakonna probleeme. Aga küllap tuleb sellega hakkama saada. Mis viisil seda lahendatakse, eks uus nädal toob kindlasti arutust," ütles ta.

Loodmaa rääkis, et olukorrale saab leevendust tuua ka Monica Rand, kes ise tagasi astudes võtaks pinged maha. "Ta on aga teatanud, et ei plaani ise lahkuda. Kui ta peaks oma otsust muutma, siis saaks Tartu linnajuhtimine vanas rütmis kindlasti edasi minna," lausus Loodmaa.

Kriitiline oli ka Tiia Teppan (RE), kes peab Monica Ranna võimalikku umbusaldamist lausa tragikoomiliseks.

"See umbusaldusele minek on üldse minu isiklikul arvamusel väga tragikoomiline momendil. Kui kuuldavasti isegi keskerakondlased 100 protsenti sellega kaasa ei lähe. Ja sellisel juhul peaksime reformierakondlastena kahekümnekesi kõik üksmeelselt osalema protsessis, kuhu tegelikult meil absoluutselt asja ju ei ole. Meie ei pea tegelema Keskerakonna personalipoliitikaga," ütles Teppan.

Kõik reformierakondlased Randa ei umbusalda

Teppani fraktsioonikaaslane Helmer Jõgi ütles aga selgelt välja, et tema ei ole valmis minema Monica Randa umbusaldama. "Antud hetkel ikkagi Keskerakond ise mängis sellise olukorra ette. Ei saa ise oma sisemiste asjadega hakkama ja nüüd tahaks tuliseid kastaneid võõraste kätega tulest välja tuua," ütles Jõgi.

Samasse fraktsiooni kuuluv Ants Laaneots ütles, et Reformierakonna koostöö Keskerakonnaga sujus hästi kuni Keskerakonna Tartu piirkonda hakkas juhtima Jaan Toots. "Äkki tuli isand Toots oma abikaasaga ja hakkas siin kultuurrevolutsiooni tegema, see oli ootamatu meie jaoks," ütles Laaneots.

Laaneotsa sõnul on Monica Ranna erakonnast välja heitmine ja tema Tartu abilinnapea kohalt tagasi kutsumine arusaamatu ja ebameeldiv. "Täiesti arusaamatu, mida Keskerakonna esindajad siin tahavad korraldada," sõnas Laaneots.

Reformierakondlased ütlesid, et Keskerakonna Tartu piirkonna juhatuse välja pakutud abilinnapea kandidaati Aleksandr Širokovit nad ei tea, ei tunne ning neil puudub arusaam, kas ta üldse sobib abilinnapeaks.

Eriti kriitiline oli Ants Laaneots. "Tartu on liiga soliidne linn selleks, et siia juhuslikke inimesi tuua ja panna abilinnapeaks," lausus Laaneots. "See peipsiäärne mees on rohkem kui kahtlase background´iga (taustaga - toim.). Ma arvan, et tema juhtimisoskus võib-olla maksimaalselt katab ära ühe linnakese või väikese vallakese, aga mitte suure, 100 000 elanikuga Tartu," märkis Laaneots.

Endise Keskerakonna Tartu piikonna juhi ja praeguse volikogu fraktsiooni liikme Aadu Musta sõnul ei ole sugugi kindel, et Monica Ranna suhtes umbusaldus üldse algatatakse. "Kõigepealt vaatame, kas midagi esitatakse või ei esitata. Kõik on võimalik. Kõik stsenaariumid ei sõltu ainult minust ja ma olen väga hoolega kuulanud, mida räägivad erinevad volikogu osapooled. Arvamusi on nii mitu, et ma ei suuda kõiki ära tuua," ütles Must.

Kui Reformierakond Monica Ranna umbusaldamisega ei ühine, siis sisuliselt tähendab see koalitsiooni lõppu.

"Meil on olemas kahepoolne koalitsioonilepe. Koalitsioonileppes on ilusasti öeldud, millised ametikohad kellele kuuluvad. See on küsimus, kas koalitsioonilepe peab või ei pea. Siin emotsioonid ei tohiks lugeda. Kui koalitsioonilepe ei pea, siis tuleb hakata edasi vaatama, mis saab," ütles neljapäeva õhtul ERR-ile Keskerakonna Tartu piirkonna juht Jaan Toots.

Laaneotsa sõnul on volikogus Keskerakonna jaoks oht opositsiooni minna täiesti olemas.

Sotsid: kõik sõltub Reformierakonnast

Kuluaarides on spekuleeritud ka võimalike nimedega, kui Reformierakond peaks valima uueks võimupartneriks sotsid. Väidetavalt võib sel juhul volikogu esimeheks saada Toomas Jürgenstein ning abilinnapeadeks Meelis Luht ja Gea Kangilaski. Samas võib see spekulatsioon olla ka poliitiline spin, et mõjutada Keskerakonda oma probleemid kiiresti ära lahendama.

Ükski selles loos sõna võtnud reformierakondlane ei kinnita, et sotsiaaldemokraatidega oleks uuest võimuliidust juttu tehtud. Ka sotside Tartu piirkonna juht Heljo Pikhof ütles, et kõik oleneb Reformierakonnast. "Loomulikult me oleme nõus minema Tartu linnavalitsusse, selles ei ole mõtet kaheldagi," lausus Pikhof.

Pikhofi sõnul ei ole Reformierakonnaga koostööst Tartus aga seni juttu olnud.

Pikhof ütles, et kui Reformierakond ja Keskerakond lähevad Monica Randa umbusaldama, siis sotsid sellega kaasa ei lähe. "Me ei näe mingit põhjust Monica Randa umbusaldada," ütles Pikhof.

ERR küsis ka Tartu volikogu Reformierakonna fraktsiooni esimehelt Kristo Selilt, kas sotsidega on olnud juttu võimalikust alternatiivsest koalitsioonist. "Me hetkel elame tänases päevas ja uue nädala alguses, kui me arutame, eks siis see seisukoht kujuneb," vastas Seli.

Tartu linnavolikogus on Reformierakonnal 20, Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal kaheksa, Keskerakonnal seitse, EKRE-l kuus ning Isamaal kolm kohta. Lisaks on volikogus valimisliidul Tartu Heaks kolm ja valimisliidul Tartu Eest kaks esindajat.