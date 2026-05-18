Võru linnavalitsus langes

Võru linnavolikogu esmaspäevasel istungil hääletati maha senine linnapea Kalvi Kõva ja volikogu aseesimees Toomas Sarapuu (mõlemad SDE). Uut koalitsioon hakkavad moodustama Keskerakond, Isamaa, EKRE ja Reformierakond.

Juba eelmisel nädalal teatasid seni sotsiaaldemokraatidega linnavalitsuse moodustanud Reformierakonna ja Keskerakonna saadikud, et linnapead kavatsetakse umbusaldada.

Linnavolikogu esimees Urmas Tali (Keskerakond) tõi siis põhjenduseks, et linnapea juhtimisstiil on autoritaarne ning koostöömudel ei ole koalitsioonipartneritel enam hea ega ühtehoidev.

Esmaspäevasel volikogu istungil hääletati nii Sarapuu kui Kõva 13 häälega maha.

2025. aasta kohalike omavalitsuste valimistel said sotsid Võru linnas 38,8 protsenti häältest ning 21 liikmega volikogus 9 kohta.

Isamaal on volikogus 6, EKRE-l 3, Keskerakonnal 2 ning Reformierakonnal 1 saadik. Kuigi häälteenamuse saavutamiseks oleks Isamaal, EKRE-l ning Keskerakonnal hääled koos, siis varem ütles Tali, et uut koalitsiooni hakkavad moodustama kõik teised volikogu erakonnad peale sotside.

Sotsiaaldemokraat Kõva oli Võru linnapea alates 2023. aastast.

