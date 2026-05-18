X!

Võru linnavalitsus langes

Eesti
Võru linnavolikogu istung
Võru linnavolikogu istung Autor/allikas: Mirjam Mõttus / ERR
Eesti

Võru linnavolikogu esmaspäevasel istungil hääletati maha senine linnapea Kalvi Kõva ja volikogu aseesimees Toomas Sarapuu (mõlemad SDE). Uut koalitsioon hakkavad moodustama Keskerakond, Isamaa, EKRE ja Reformierakond.

Juba eelmisel nädalal teatasid seni sotsiaaldemokraatidega linnavalitsuse moodustanud Reformierakonna ja Keskerakonna saadikud, et linnapead kavatsetakse umbusaldada.

Linnavolikogu esimees Urmas Tali (Keskerakond) tõi siis põhjenduseks, et linnapea juhtimisstiil on autoritaarne ning koostöömudel ei ole koalitsioonipartneritel enam hea ega ühtehoidev.

Esmaspäevasel volikogu istungil hääletati nii Sarapuu kui Kõva 13 häälega maha.

2025. aasta kohalike omavalitsuste valimistel said sotsid Võru linnas 38,8 protsenti häältest ning 21 liikmega volikogus 9 kohta.

Isamaal on volikogus 6, EKRE-l 3, Keskerakonnal 2 ning Reformierakonnal 1 saadik. Kuigi häälteenamuse saavutamiseks oleks Isamaal, EKRE-l ning Keskerakonnal hääled koos, siis varem ütles Tali, et uut koalitsiooni hakkavad moodustama kõik teised volikogu erakonnad peale sotside.

Sotsiaaldemokraat Kõva oli Võru linnapea alates 2023. aastast.

Uudis on täiendamisel.

Toimetaja: Märten Hallismaa, Mirjam Mõttus

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:33

Psühhiaater: pooled meie patsiendid saaksid abi perearstilt

11:23

USA naftabuum lööb valusalt kodumaiste tarbijate rahakoti pihta

11:16

Marquez ja Zarco jäid haiglaravile

11:11

Keeleminutid. Kuidas on seotud "kohuke", "viipemakse" ja "püksikud"?

11:01

Ühe minuti loeng: mis on arvutaju?

10:47

Drell aitas Reali kukutada

10:46

Daniel Levi Viinalass: mul oli avatud ustega lapsepõlvekodu

10:42

Galerii: USA avalikustas uue Eesti saatkonnahoone kavandi

10:42

Riigikogu liikmed tahavad mootorratturitele õigust bussirajal sõita

10:41

Nutikad arvutid dresseerivad inimesi enda kapriisidega arvestama

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

17.05

Sõja 1544. päev: Ukraina korraldas suure õhurünnaku Moskvale Uuendatud

17.05

WHO kuulutas ebola uue tüve tõttu välja hädaolukorra

17.05

USA lõpetab Venemaa naftasanktsioonide erandid

17.05

Michal ründas kõnes konservatiivseid jõude

17.05

Eurovisiooni võitis Bulgaaria Uuendatud

17.05

Kaja Kallas presidendiks kandideerimisest: mulle tundub, et mina kindlasti pole see inimene

17.05

Politsei leidis Tartumaal salasigarettidega õhupalli

17.05

Opositsioonierakondade juhid vastasid teravalt Michali kriitikale

17.05

Eurovisiooni võitja Dara: mitte keegi ei uskunud, et me võiksime võita

07:28

Selver sulgeb oma ainsa kaupluse Põlvas

ilmateade

loe: sport

11:16

Marquez ja Zarco jäid haiglaravile

10:47

Drell aitas Reali kukutada

10:11

Lember ja Aabrams korjasid MM-etapilt punkte

09:44

Werder kavatseb Heinast teha järgmiseks hooajaks esikinda

loe: kultuur

11:11

Keeleminutid. Kuidas on seotud "kohuke", "viipemakse" ja "püksikud"?

10:04

Keelesäuts. Suur keelemudel, sinu sädelev sõnaraamatusõber?

10:03

Cannes'i päevik #6: prantslaste jalajälg võistluses hakkab minema ebaproportsionaalselt suureks

09:17

Camera Erotica lõpetab kevadhooaja Carla Finco eriprogrammiga

loe: eeter

10:46

Daniel Levi Viinalass: mul oli avatud ustega lapsepõlvekodu

09:54

Reisidokumentalist Väino Laisaar: looduse vitsad saan alati kätte Ameerikas

17.05

Draamateatris asuvad uuest hooajast tööle Oliver Reimann ja Erling Eding

17.05

Mälutreener Tauri Tallermaa: ärge end esmakohtumisel esimese kümne sekundi jooksul tutvustage

Raadiouudised

09:45

Cambridge keeleeksam muutub järgmise aasta suvest tasuliseks

09:45

Maismaa vesinikutoru asemel võib tulla hoopis toru Läänemerre

09:25

Raadiouudised (18.05.2026 09:00:00)

17.05

Viljandis lõpetas rahvarõivakooli teine lend

17.05

Päevakaja (17.05.2026 18:00:00)

17.05

Euroopa Liit püüab taimearetust hoogustada täpsete geenikääride abil

16.05

Pärnu on rannahooajaks valmis

16.05

Võrumaa tahab pakkuda lastele rohkem mahetotiu

16.05

Päevakaja (16.05.2026 18:00:00)

16.05

Lennart Meri konverents: 2029 on kaitsevalmituseks liiga pikk tähtaeg

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo