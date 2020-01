Tartus lagunes Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioon

"Kujunenud olukorras, kus Keskerakond ei ole ühtne küsimuses, kuidas lahendada erakonna sees tekkinud vastuolud, on keeruline näha, kuidas Keskerakond saaks Tartu linna juhtimises osaleda," ütles Tartu linnapea Urmas Klaas.



Klaasi sõnul pole praeguse olukorra jätkumine Tartu linna huvides. "Reformierakonna prioriteediks on tegeleda Tartu linna jaoks oluliste küsimustega, mitte koalitsioonipartneri sisetüli lahendamisega. Meil on varasemalt Keskerakonnaga Tartu linnavolikogu koalitsioonis olnud hea koostöö, kuid Keskerakonna asjade ajamise viis on viimasel ajal muutunud," märkis Klaas.



"Tartule on väga oluline, et linnavolikogu koalitsioonis oleks töine, avatud ja usaldusväärne õhkkond. Kui seda ei ole, võib kannatada ka Tartu hüvanguks tehtav töö ning seda ma linnapeana lubada ei saa," lisas Klaas.

Sotsiaaldemokraatide Tartu piirkonna juht Heljo Pikhof rääkis, et juba esmaspäeval kogenus sotsiaaldemokraatide piirkonna juhatus, et arutada põhilisi punkte, mida sotsid koalitsioonilepingus näha tahavad. Esimene kohtumine Reformierakonnaga toimub juba teisipäeval.

"Me läheme kindlasti konsultatsioonidele. Kuna Keskerakonnaga on nüüd nii-öelda suhe lõppenud ja meiega soovitakse läbi rääkida, siis on meil selle üle ainult hea meel," ütles Pikhof ERR-ile.

ERR-ile teadaolevalt on sotside võimalikud pakkumised kahele abilinnapea kohale Meelis Luht ja Gea Kangilaski ning volikogu esimeheks Lemmit Kaplinski.

Heljo Pikhofi sõnul nimedest veel juttu olnud ei ole, küll aga usub ta et nimetatud inimesed saaksid oma tööga nendel ametikohtadel hakkama.

Tartu volikogu Keskerakonna ja Reformierakonna fraktsioonide koosolek. Autor/allikas: Madis Hindre/ERR

Paljudele reformierakondlastele ei meeldi Keskerakonna Tartu piirkonna juhi Jaan Tootsi ja Tartu abilinnapea Monica Ranna vaheline arveteklaarimine. Mitu Reformierakonna fraktsiooni liiget ei soovi Monica Ranna vastu umbusaldamisega kaasa minna.

Tartu keskerakondlased soovivad tuleval neljapäeval algatada abilinnapea Monica Ranna umbusaldamise.

Tartu linnavolikogus on Reformierakonnal 20, Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal kaheksa, Keskerakonnal seitse, EKRE-l kuus ning Isamaal kolm kohta. Lisaks on volikogus valimisliidul Tartu Heaks kolm ja valimisliidul Tartu Eest kaks esindajat.