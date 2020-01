SDE ja Reformierakond keskendusid kolmapäeval ühisosa leidmisele hariduse valdkonnas.

SDE Tartu piirkonna juht Heljo Pikhof rääkis ERR-ile, et alusharidusega seonduvad paljud probleemid. Sotside soov on, et alushariduses jätkuks kollektiivlepingute sõlmimine, et lasteaiaõpetajate palk tõuseks ühes rütmis kooliõpetajate palgaga ja et tugispetsialistid oleks kõigile lastele juba lasteaias kättesaadavad.

"Hästi oluline, milles me jõudsime kokkuleppele, oli lasteaiakohatasu - järgmisel aastal lasteaia kohatasu ei tõuse. Aga mis ei õnnestunud, oli see alampalgast lahti siduda. See on tulevikuks. Analüüsime kindlasti lasteaiareformi, mis on Tartus tehtud, selle tulemusi ja siis mõtleme, kuidas kohatasuga edasi minna," lisas Pikhof.

Tema sõnul läheb lasteaia kohatasu tõstmata jätmine linnale maksma 545 000 eurot.

Reformierakondlasest linnapea Urmas Klaas selgitas, et lasteaia kohatasu seotus alampalgaga peab jääma, sest see tagab alushariduse parema pakkumise.

"On tähtis, et meie alusharidus oleks kvaliteetne ja veel parem edasi. Et alusharidus oleks jätkusuutlik. Soovime, et lasteaiaõpetajate, tugispetsialistide palgad tõuseksid üldhariduskoolide õpetajatega samas rütmis. Soovime, et alushariduses oleks samamoodi motivatsioonifond parimate tunnustamiseks. Teame, et asjad lähevad kallimaks ja et kõiki neid asju jätkusuutlikult garanteerida Tartu inimestele, siis seos alampalgaga nagu seadus ette näeb, on igal juhul väga vajalik," rääkis ta.