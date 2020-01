Lumeta ja soojakraadides Utria dessant pani võistlejad uutmoodi proovile

Utria dessant on väsitav talvine militaarvõistlus, kuhu tulevad jõudu katsuma valitud kaitseliitlased ja kaitseväelased. Retk kestab pea 40 tundi, selle aja jooksul läbivad võistkonnad kuni sada kilomeetrit, lahendades erinevaid sõdurioskustega seotud ülesandeid ja ületades vaenlase vastutegevust. Võistluse lõpujooks toimus Narva-Jõesuu rannas.

"Kui me ei oleks üht räiget prohmakat pannud võib-olla kõige kaalukamas ülesandes, siis me oleks raudselt ka poodiumil. Igaüks, kes kavatseb võita või poodiumil olla, peab arvestama ka sellega, et tal peab olema kaasavarana kaasas teatud kogus sõduriõnne. Meil ta oli, aga me pillasime ta ühes punktis lihtsalt maha. Me ei suutnud vaenlase soomukit ära õhata," põhjendab lüüasaamist Alo Aasma kaitseliidu Järva maleva 1. võiskonnast.

"Kaotasime ka mõned elud. Reede õhtu vastu laupäeva vastutegevus oli ühe koha nii hästi kinni pannud, mitte kuidagi läbi ei saanud ja tuli need elud ära anda ja edasi minna, muidu poleks lihtsalt punkti enam jõudnud," muljetas Silver Niinemets kaitseliidu Rapla maleva 1. võistkonnast.

Üldiselt peetakse parimaks Utria ilmaks kuni kümnekraadist külma ja mõõdukat lund. Seekordne dessant pidi läbi ajama ilma lumeta ja osalejad suuskadeta.

"Lumega Utria on ikka hoopis teine teema, seda tahaks rohkem kogeda. Suusatamine talvel on täiesti teine tunnetus ja hea vaheldus," tõdes Niinemets.

"No mul on poolemeetrised kummikud põhimõtteliselt. Aga kui sa kahlad metsas kilomeetrite kaupa seal lodu sees, et kas tuleb üle ääre jälle või ei tule, siis pigem eelistaks tõesti sellist tüüpilist Utriat, kus on -20 või -32, nagu ükskord," igatses ka Aasma talve.

Kokku osales Vabadussõja Narva lahingute radadel kulgevas militaarvõistluses kakskümmend üheksa võiskonda.

Utria dessandi võitis kaitseliidu Pärnumaa maleva Vändra malevkonna võistkond koosseisus Kristo Sinivee, Henri Noormets, Kristo Pihlak ja Mario Gaidenko. Teisele kohale tuli kaitseliidu Tallinna maleva Kalevi malevkond ja kolmandaks kaitseliidu Tallinna maleva Põhja kompanii.