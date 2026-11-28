Tänavune aastalõpu ostuhooaeg on varasemaga võrreldes alanud tagasihoidlikumalt. Jõulukinkide soetamine Hiinast on vähenenud, selle asemel tehakse oste rohkem aga kohalikelt kaupmeestelt ja Euroopa Liidu riikidest.

Eestlased on aastaid olnud truud kliendid aasia veebipoodidele. Seda eriti aastalõpu ostuhooajal, kui hüppeliselt kasvab pisipakkide tellimine näiteks Temust, Aliexpressist ja Sheinist. Tänavu näitab statistika aga sealse piirkonna osas langust.

"Alates suve teisest poolest on Eesti inimesed välismaistes veebikaubamajades hakanud vähem ostma. Igas kuus võrreldes tavapärase või eelnevaga umbes viie-kuue miljoni euro võrra. Ja samamoodi on vähenenud ka maksete arv, mis on vähenenud kusagil poole võrra," ütles Eesti Panga ökonomist Lauri Matsulevitš.

Peamiseks põhjuseks on suvel kehtima hakanud kolmeeurone tollimaks kolmandate riikide pisipakkidele. Alates novembrist lisandus sellele veel kaheeurone käitlustasu, mis Eesti Panga hinnangul vähendab kindlasti ka aasiast tehtavaid jõuluoste. Trumbid on käes niisiis hoopis Eesti kaupmeestel.

Kohalik juuksehooldusbränd Rahu Care pole jõulukampaaniat veel alustanud, kuid müüginumbrid näitavad tasast kasvu.

"Sellel aastal me alustame tegelikult järgmisest nädalast. Me iga aasta ikkagi oleme kasvutrendis. Ka sel aastal on näha, et oleme rohkem kanda kinnitanud nii Eestis kui ka välismaal," ütles Rahu Care juhataja Maribell Villakov.

Ka üldine pakiliiklus Eestis ja lähipiirkonnas on Omniva kinnitusel tihedamaks muutunud.

"Eesti kaupmeeste osas, mida näitas ka Eesti Panga statistika, on toimunud kasv. Nemad mõõdavad küll läbi selle, mismoodi on makse tehtud. Meie nii suurt tõusu ei näe, aga me näeme väikest kasvu nii Euroopa Liidu kui ka Baltikumi osas," rääkis Omniva rahvusvaheliste operatsioonide juht Martin Noorkõiv.

Ka laupäeval "Aktuaalse kaamera" kaamera ette jäänud inimesed kinnitavad üldist statistikat ja ostavad jõulukingid kohalikult turult.

Osade sõnul on nad välismaalt tellimiseks juba hilja peale jäänud, osad aga soovivad toetada Eesti majandust.