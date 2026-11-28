Reformierakond ja Isamaa on eri meelt, mis ulatuses pöörata tagasi veebikasiinode maksulangetus. Maksulangetuse eestvedaja Tanel Tein Eesti 200-st ütles, et on nõus 5,5-protsendise maksumääraga. Ettevõtjate sõnul ei määra aga maksuprotsent üksi seda, kas Eesti suudab rahvusvahelisel turul ettevõtteid ja maksutulu hoida.

Aasta tagasi võttis riigikogu Eesti 200 algatusel vastu seaduse, mille järgi langetatakse kaughasartmängu maksumäära nelja aasta jooksul järk-järgult. Hiljem prognoosis rahandusministeerium, et riigil jääb sedasi saamata umbes 31 miljonit eurot maksutulu. Nüüd soovivad nii Reformierakond kui Isamaa maksulangetusele pidurit tõmmata, kuid maksumäära osas pole üksmeelt.

"Rahanduskomisjoni algatatud eelnõus nähakse ette maksumäära tõusu 1. juulist 5,5 protsendi peale, mis on praegu. Aga mis ühendab neid kahte eelnõu, on see, et edasised maksulangetused jäetakse ära," ütles Akkermann.

5,5-protsendine maksumäär suurendaks aastani 2030 maksutulu võrreldes praegu kehtiva, järk-järgulise langetamisega kokku umbes 16,8 miljonit eurot. Isamaa tahab veelgi enamat ehk maksumäära taastamist seitsmele protsendile.

"Meie oleme oma eelnõu esitanud ja meie üleskutse on koalitsioonile toetada meie eelnõu, nii lihtne see ongi. Miks me peaksime praegu võimult lahkuva koalitsiooni poliitika kaudu mingitel kokkulepetel kujundama valimistejärgset maksupoliitikat? Nad on ise tunnistanud, et nende maksupoliitika on totaalselt läbi kukkunud, sealhulgas ka selle kaughasartmängu maksuküüru eksperimendiga," ütles Isamaa esimees.

Estonian Gaming Associationi juhatuse liikme Kaido Ulejevi sõnul tuleb ligikaudu kaks kolmandikku nende tulust välismängijatelt. Eesti peab seetõttu olema rahvusvahelises konkurentsis atraktiivne ja pakkuma ettevõtjatele stabiilset keskkonda.

"Me peame aru saama, et siin on tegemist digitaalse teenusega, mis on globaalne teenus. Ja seal on konkurents väga tihe. See ei ole niimoodi, et Eesti teeb mingi maksumuudatuse, laseb pool protsenti alla oma maksumäära ja siis üle maailma kõik jooksevad siia, tahavad võtta litsentsi, see ei käi niimoodi, need asjad ei juhtu niimoodi. Tooks stabiilsuse tagasi. Ettevõtjatele esimene asi on stabiilsus, et saaks aru, mis toimub täna-homme ja ka ülehomme," ütles Ulejev.

Annely Akkermanni sõnul võiks rahanduskomisjoni eelnõu ühendada Isamaa omaga. See aga sõltub Isamaa nõusolekust, vastasel juhul liigub komisjoni eelnõu eraldi edasi.