Kui kultuurimajas on 12 tantsu- ja laulurühma, siis ainus koht kus nad kõik korraga kokku saavad, ongi muusikal. Ühistööna valmis tunnipikkune fantaasia Narvateemalistest legendidest. Sellist Narvat pole veel keegi näinud.

"Kui inimene räägib, et mina tean Narvat täiesti - kõik kohad, kõik legendid, aga kui ta tuleb muusikali vaatama, siis ei ole kõik nii," ütles muusikaline juht Maria Avin.

Süžee on lihtne. Seto kaluriküla poiss saadetakse pruuti otsima. Ja kus on kõige ilusamad neiud - teadagi Narvas. Teekond Narva on pikk ja keeruline, kord kimbutavad noormeest Peipsi näkid, kord kurjad metsaelukad. See eest Narvas saab näha Rootsi kuningat ja loomulikult maailma kaunimat neidu.

Kas noormees lõpuks ka Narvast naise võtab, polegi tegelikult oluline. Peamine on seiklus, muusika ja laulud.

"Kogu see seltskond, need inimesed ja muusika, mis seal mängib ja et seal tantsitakse, lauldakse. See mulle väga meeldib," rääkis peaosaline Lukjan Orlov.

"Seal on noored, kes mängivad, kes on nii toredad ja lõbusad ja andekad. Tore on olla sellises meeldivas seltskonnas," lisas näitleja Laine Johannes.

Narva muusikal on täielikult ja püüdlikult eestikeelne.

"Eesti keelt on ka vaja arendada. Mõtlesime integratsioonist, keelekümblusest. Tuli välja, et see on nagu omakeelne," ütles Maria Avin.

Muusikali "Tule otsima" esietendus toimus laupäeval Narva Rugodivi kultuurimajas.