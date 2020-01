Tartu lapsed õppisid käepärastest vahenditest lund tegema

Johann-Markus teab, et kui lund ei ole, siis jääb lumememm tegemata.

Päris lumememmeta poiss siiski ei jää, sest Tartu loodusmaja lumelaboris õpetati valmistama lausa kolme sorti lund, ja seda üsna lihtsate vahendite abiga.



JOHANN-MARKUS

"Sa pead võtma ühe mähkme ja kallama sinna vett sisse ja siis teha lahti ja siis tuleb sealt," meenutab Johann-Markus lume tegemise õpetussõnu.

Mähkmest saab meisterdada lumesõjaks sobilikku lörtsist lund, aga sellega kodus lumetegemise võimalused veel ei lõpe.

"Siis on külma ilma lumi, mis on selline, et krudiseb mõnusalt, saab peal jälgi teha. Ja siis on selline, millest saab lumememme teha, natuke selline taina moodi," loetleb Tartu loodusmaja õpetaja Mai-Liis Vähi, millist lund koduste vahenditega teha annab.

Lumememme tegemiseks sobibki kõige paremini kõige tavalisem soolatainas.

"Paned ühe topsi soola, kaks topsi jahu ja üks topsitäis leiget vett ja segad ja ongi valmis," kirjeldab Kevin, kuidas lumememme teha ning kinnitab, et keeruline see ei ole.

Tartu loodusmaja perepäevade eesmärk on väärtustada loodust ja õpetada lapsi keskkonnast hoolima.

"Kindlasti võtavad lapsed paremini kuulda ja siis läheb see teadmine koju ja nad ütlevad, et emme, nii ei tehta, teeme teistmoodi. Laste peale on kindlam panustada asjade muutmises. Aga põhiline on ikkagi see, et oleks huvi looduse vastu alles ja süveneks natukehaaval," sõnastas Tartu loodusmaja õpetaja Tiina Lilleleht oma lootuse.